COURS EN LIGNE DANS LES UNIVERSITES PUBLIQUES SENEGALAISES Vers la généralisation de l’enseignement numérique Jeudi dernier, le président de la République, Macky Sall, présidait, au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio, la 2e édition du Forum du Numérique qui s’est tenue du 26 au 27 novembre 2020. Occasion qu’il avait saisie pour dire toute l’importance qu’il accorde au développement du numérique dans toutes les activités économiques et sociales du Sénégal. Au niveau de l’enseignement supérieur, l’ouverture de l’Université virtuelle du Sénégal (UVS) avait déjà été une étape importante de la digitalisation des cours dans le secteur public. Lors du vote budget du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le ministre Cheikh Oumar Anne s’est réjoui que ‘’le recours quasi généralisé aux enseignements à distance, lors de la survenue de la pandémie de la Covid-19, a achevé de convaincre quant à la pertinence de ce choix opéré très tôt par notre pays’’. Ainsi, au regard des résultats satisfaisants de cette méthode, ‘’le Mesri s’est engagé à l’améliorer et surtout à la généraliser, afin que dans les universités publiques, les enseignements puissent être pareillement donnés en ligne’’, assure le ministre. Cheikh Oumar Anne ira même plus loin, lors des débats, en prédisant que d’ici cinq ans, ‘’l’UVS deviendra la plus grande université du Sénégal’’. Toujours dans l’enseignement numérique, le ministre a annoncé qu’un contrat de construction de 45 Eno (espace numérique ouvert) est en cours de finalisation pour un démarrage imminent des travaux. Ce qui, à terme, dotera chaque capitale départementale d’un Eno. Et sur ceux qui sont en cours de construction, cinq sont réceptionnés. Il en reste 14 à livrer dont quatre, d’ici la fin de l’année. Le nombre total d’Eno sera ainsi d’une soixantaine. Une année blanche correspond à plus 700 milliards de pertes pour l’Etat Lors des débats du vote du budget du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le ministre des Finances et du Budget a été interpellé sur l’impact d’une année blanche sur les finances de l’Etat. Pour Abdoulaye Daouda Diallo, il s’agit bien plus qu’un coût financier. Lui qui a été victime en 1988. ‘’C’est à la limite une année perdue pour une vie. C’est tout le système éducatif qui est concerné par une année blanche. Cela touche même les professionnels. Cela peut être une énorme perte pour une personne de 30 ans qui espérait faire le concours de la Fonction publique et qui en sera privé injustement’’, note-il. Le ministre s’est toutefois laissé tenter au jeu des calculs, selon ses chiffres. ‘’Si l’on se fie au budget que nous avons ici, 172 milliards sont consacrés au fonctionnement de l’année. Si l’on ajoute à cela les salaires de l’éducation évalués à 416 milliards, l’enseignement professionnel technique qui est à 22 milliards, le personnel des universités pour 68 milliards et le salaire des corps émergents pour 54 milliards’’, détaille-t-il, c’est globalement 730 milliards de francs CFA perdus en une année, parce qu’ils ne seront pas rattrapés et n’auront pas servi à grand-chose.