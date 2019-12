Dr Babacar Diop

Concernant ce dernier, depuis sa sortie de prison, ses soutiens dénoncent la maltraitance dont il a fait l’objet, lors de sa détention. Hier, au cours de la conférence de presse du Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (Saes), les collègues du professeur de philosophie dénonçaient cela à leur tour.

Les enseignants du supérieur ‘’demandaient aux autorités sénégalaises et à l’opinion publique de prendre toutes les dispositions pour que la dignité et l’honneur de la personne soient garantis à tout moment et en tout lieu’’. Les syndicalistes ont également demandé la libération immédiate des autres détenus, notamment de Guy Marius Sagna et Cie, pour l’apaisement du climat social.