Le médecin-chef de la région de Thiès approuve la décision du ministère de la Santé et de l’Action sociale (Msas) qui, depuis un certain temps, a décidé de changer de fusil d’épaule dans sa façon de communiquer.

Au tout début de l’apparition de l’épidémie du coronavirus au Sénégal, déclarée pandémie par la suite par l’Organisation mondiale de la santé (Oms), le ministère de la Santé et de l’action sociale, par la voix du porte-parole, Dr Aloyse Wally Diouf ou le ministre lui-même, a adopté une stratégie claire et limpide. Dans un premier temps, on fournissait des détails sur le lieu de résidence, la nationalité, la provenance (pour les cas importés) etc., des patients. Mais, depuis quelques jours et au rythme où évolue la pandémie, le ministère de la Santé a changé sa stratégie communicationnelle. Désormais, les informations qui sont révélées au grand public, chaque jour dans la soirée, détaillent le nombre de prélèvements reçus de l’Institut pasteur, évoquent les cas confirmés et négatifs et révèlent l’état de santé dans lequel se trouvent tous les malades internés à Touba et à l’hôpital Fann, à Dakar.

Maintenant, c’est du droit au but. Une stratégie qui a fâché dans les rangs des journalistes qui, tous les jours, se rendent dans cette institution jouxtant l’avenue Césaire pour recueillir les infos du jour relatives à la pandémie du covid-19. Pendant que certains dissertent sur un éventuel flou, le médecin-chef de la région de Thiès applaudit et salue la décision du ministère. Pour lui, il est hors de question de continuer à révéler au grand public, toutes les informations émanant des patients atteints de Covid-19. ‘’On ne doit pas donner le nom, l’identité, la nationalité et le lieu de résidence du malade. On ne doit plus continuer à révéler ces informations. On doit protéger les malades. Si le ministère le fait, c’est pour éviter qu’un malade soit attaqué par les populations. Donc, nous ne sommes pas tenus de rendre public toutes ces informations. Dans ce contexte, on n’a pas besoin de révéler son identité. Parfois, le secret médical ne nous permet pas de tout révéler. Rien que pour ça, le malade peut nous traduire en justice’’, explique le Dr Malick Ndiaye.

Le médecin-chef de la région de Thiès s’exprimait, hier lors d’une session de formation des journalistes sur la pandémie du Covid-19 où il a été question de faire un rappel sur le mode de transmission de la maladie, les manifestations cliniques, entre autres. Insistant sur le fait qu’il appartient au personnel soignant et au ministère de protéger l’identité de tous les malades, le Dr Ndiaye révèle qu’il n’y a pas longtemps, un Sénégalais revenu d’Italie, épicentre de la pandémie, a failli être ‘’lynché’’ par les populations de son quartier.

Egalement, le médecin-chef de la région de Thiès précise qu’à ce jour, la région compte toujours deux cas qui sont en train d’être suivis au niveau centre de traitement de Diamniadio. Leur état de santé est stable, rappelle-t-il. Concernant les gargotes et autres lieux qui accueillent aussi du monde, le médecin-chef de la région de Thiès soutient que les préfets travaillent à prendre des mesures pour éviter toute propagation dans ces endroits.

GAUSTIN DIATTA (THIES)