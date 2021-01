Les nouvelles infections liées à la Covid-19 sont enregistrées journellement dans la région de Thiès. Ce qui pousse le médecin-chef de district à alerter sur la dangerosité de la seconde vague qui, avertit-il, affecte jeunes et vieux.

Avec plus de 2 000 cas répertoriés, la région médicale de Thiès reste l’une des circonscriptions les plus affectées par la pandémie de la Covid-19. Hier, Thiès totalisait 48 décès dont un jeune de 35 ans. Un fait qui interpelle, puisque 95 % des personnes décédées de la maladie jusque-là ont plus de 60 ans. Sur le plan du traitement, les résultats font état de 628 guéris. Pour la deuxième vague, 90 personnes sont actuellement suivies à domicile et six autres patients qui développent des cas graves sont internés au niveau du Centre de traitement des épidémies de Thiès.

Ces chiffres ont été partagés, hier, par le médecin-chef de district. Le successeur du Dr Moustapha Diop, qui déplore la multiplication des cas communautaires, insiste sur le caractère virulent de la seconde vague qui, d’après lui, s’attaque aux sujets âgés, et même les plus jeunes. ‘’Actuellement, il y a trop de contaminations, avec une explosion exponentielle des cas communautaires. C’est vraiment la face visible de l’iceberg. A l’heure actuelle, nous sommes en pleine pandémie. La phase de la transmission communautaire est bien réelle. La maladie a fini d’envahir toute la communauté. Je puis vous assurer que les chiffres sont en deçà de ce qui est communiqué. Nous sommes dans une phase très critique. Car, si on testait tout le monde, on allait voir la différence. Il faut une véritable prise de conscience collective pour faire face à cette pandémie. A tous, je demande de penser à sa propre vie et à celle des autres’’, alerte le Dr Moustapha Faye.

Face à cette vague ‘’mortelle’’, le Dr Faye appelle les uns et les autres à la vigilance et au respect scrupuleux des mesures barrières. ‘’L’heure a vraiment sonné pour une sérieuse prise de conscience, surtout au niveau communautaire. Quand on enregistrait la première vague, on avait moins de dix décès par jour au plan national. Mais, aujourd’hui, c’est tout à fait le contraire. Si la situation perdure et s’il n’y a pas cette prise de conscience, on assistera à une situation très compliquée et intraitable. Les populations doivent respecter davantage les gestes barrières qui, pour l’instant, constituent la seule alternative pour faire face à la Covid-19’’, préconise-t-il.

Région à incidence, Thiès voit rouge depuis l’apparition de la maladie à coronavirus au Sénégal. Elle reçoit, après Dakar, le plus de malades. Les nouvelles infections, surtout à caractère communautaire, y sont enregistrées tous les jours. Entre jeudi et vendredi, la ville de Thiès a totalisé 19 cas communautaires.

Alors, quelle stratégie pour se débarrasser de cette maladie ? Le docteur Moustapha Faye pense qu’outre le respect strict des gestes barrières et le port du masque, les autorités étatiques doivent aussi miser sur le couvre-feu déjà effectif à Thiès depuis une dizaine de jours. Saluant la décision du président de la République Macky Sall, il soutient que le fait de restreindre les libertés d’aller et venir, et l’interdiction des rassemblements vont aider à rompre la chaîne de transmission au niveau communautaire.

GAUSTIN DIATTA (THIÈS)