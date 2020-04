La plupart des patients (près de 10) de la ville de Thiès, atteints de la maladie à coronavirus, sont sortis d’hôpital et ont regagné leurs familles. Dans le groupe, il y a des membres du personnel médical d’une structure sanitaire privée de la place qui ont été infectés par une souche de contamination introuvable.

À la période d’hier, la ville de Thiès a enregistré, au total, près de 10 cas déclarés positifs à la maladie de Covid-19. S’y ajoutent 200 autres cas contacts qui sont en train d’être suivis par les équipes médicales du district sanitaire de Thiès.

Mais la bonne nouvelle, c’est que les malades commencent à sortir d’hôpital. Parmi ceux-là qui sont retournés auprès des leurs, on peut citer des membres du personnel soignant du même établissement privé, qui ont été contaminés par une souche de contamination non encore identifiée. Et la plupart des tests effectués à l’Institut Pasteur de Dakar reviennent toujours négatifs. C’est ce qu’a révélé, hier, le médecin-chef du district sanitaire de Thiès.

‘’Au niveau du district sanitaire de Thiès, nous nous sommes bien préparés à combattre la pandémie de la Covid-19. On se bat tous les jours pour faire reculer ce virus. Nous avons mis en place une équipe de gestion de l’incident et une autre qui s’occupe des cas contacts. Nous y avons testé des cas positifs. Ces personnes ont été transférées dans les centres de traitement de la Covid-19 établis à Dakar. D’ailleurs, certains patients sont déjà sortis d’hôpital, parmi lesquels des membres du personnel de santé qui ont été infectés. Même si d’autres sont encore sous traitement, nous pouvons rendre grâce à Dieu, parce que leur état de santé est vraiment stable’’, se réjouit le docteur Moustapha Faye. Ainsi, le successeur du Dr Diop rappelle qu’à la période d’hier, 200 cas contacts étaient en train d’être suivis par le personnel médical du district sanitaire de Thiès. ‘’Nous suivons leur situation de très près. Les cas contacts ont été mis en quarantaine. Nous prenons bien soin d’eux’’, informe-t-il.

Depuis le début de la crise due à la Covid-19, la ville de Thiès n’a enregistré qu’un seul cas importé. Avec la fermeture de l’aéroport international Blaise Diagne de Diass, plus un seul cas importé n’a été noté par l’équipe médicale du district sanitaire.

Cependant, le médecin-chef du district sanitaire soutient que la grande équation, à ce jour, ce sont les cas communautaires. ‘’Nous travaillons tous les jours à identifier les cas communautaires. L’aéroport a été fermé. À un certain moment, on ne parlera plus de cas importés. Donc, notre seul souci, ce sont les cas qui peuvent être issus de la transmission communautaire. Tous ensemble, nous devons combattre cette pandémie. Pour la vaincre, il faut résoudre l’équation de la transmission communautaire’’, prévient le Dr Faye. Également, le médecin-chef du district sanitaire de Thiès appelle les Thiessois à ‘’rester chez eux, à respecter la distance sociale, à renouveler de vigilance et à ne pas dormir sous leurs lauriers’’ parce que des cas y ont été déclarés guéris. D’après le patron du district sanitaire de Thiès, l’heure est ‘’toujours au combat contre l’ennemi invisible’’.

GAUSTIN DIATTA (THIÈS)