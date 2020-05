En période de crise, une bonne communication permet d’atténuer son poids. Or, de nombreux problèmes sont relevés sur celle qui est faite par le gouvernement sénégalais, dans le cadre de la crise sanitaire actuelle. Enseignant au Cesti, Docteur Sahite Gaye souligne la nécessité d’impliquer les relais communautaires.

De plus en plus d’experts en communication alertent sur les manquements dans la communication du gouvernement sénégalais sur la Covid-19. L’enseignant au Cesti, Docteur Sahite Gaye, a passé au crible les messages du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Il a relevé un mauvais ciblage. Il appelle à une hiérarchisation des annonces relatives à la Covid-19.

‘’Jusqu’à présent, on n’a pas encore bien vu les cibles. C’est-à-dire, les messages sont généralistes. Ils sont peut-être adressés à toute la population, alors qu’il faudrait les hiérarchiser’’, a déclaré l’enseignant au Cesti.

En effet, l’invité des débats de la Convention des jeunes reporters du Sénégal de vendredi dernier, estime qu’une bonne communication doit être globale, mixte, avec des cibles bien définies. Pour cela, il faut, d’après lui, faire appel aux relais communautaires pour que les populations soient impliquées dans la lutte contre le coronavirus. ‘’Aujourd’hui, la pandémie est devenue une maladie communautaire. La réponse ne peut être qu’une réponse communautaire. Donc, il faut ramener la communication au niveau des relais communautaires ou au niveau de la base. C’est ce qui manque encore, parce qu’elle est restée, pendant très longuement, élitiste, très médiatisée. Mais quand il y a des résistances, c’est au niveau de la communauté. Il faudra, peut-être, interroger ces communautés-là et essayer de construire avec elles les réponses’’, a-t-il suggéré.

Evoquant le rôle joué par les journalistes dans la lutte contre le coronavirus, Dr Gaye estime que le ministère de la Santé les a utilisés pour faire passer son message. ‘’Quand on a cantonné les journalistes au ministère de la Santé, la presse était devenue la caisse de résonnance dudit ministère. C’est une technique qui a été développée par les Américains, lors de la guerre du Golfe. Ça veut dire que pour manipuler le journaliste, il faudra l’incorporer’’.

Par ailleurs, M. Gaye invite les télévisions et les radios à revoir les commentaires qu’ils vont avant et après les points de presse du MSAS qui se font selon un rituel quotidien, à 10 h. Ce, pour éviter d’augmenter la psychose ou de théâtraliser cette communication relative au coronavirus. ‘’Comme disait Marx, l’histoire se répète toujours deux fois ; la première fois comme tragédie, la seconde fois comme farce. Pendant les premiers jours, c’était des moments fatidiques, mais actuellement, c’est comme si c’était une délibération de Bac. Il y a une théâtralisation qui ne dit pas son nom. La manière d’annoncer qu’on va vers le point du jour, c’est à revoir. Et derrière, avec les animateurs, il y a un commentaire avec des hyperboles et parfois avec une confusion’’, regrette-t-il.

BABACAR SY SEYE