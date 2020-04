Les structures sanitaires de Kolda ont-elles un potentiel d’accueil, au cas où la région enregistre beaucoup plus de cas de Covid-19 ?

Oui, même si, en réalité, ces lits potentiels méritent d’avoir des équipements complémentaires pour répondre aux normes. Mais le potentiel d’accueil est là. Cependant, ce n’est pas le seul critère. L’autre critère, c’est qu’il faudrait également un personnel en quantité suffisante et des équipements d’accompagnement pour faire face à la pandémie. Ce qui fait qu’aujourd’hui, si nous devons faire face à des cas beaucoup plus massifs, nous devrons nécessairement renforcer les équipements, même si les acteurs ont été capacités globalement sur les normes de prise en charge.

Les ratios, aussi, méritent d’être complétés. Mais avec l’engagement des uns et des autres, on peut dire que le potentiel d’accueil existe et peut même accueillir un nombre de malades de la Covid-19 plus important. Cette capacité n’est pas inextensible ; ça peut aller jusqu’à une certaine, limite. Ce qui nous a permis, aujourd’hui, de commencer cette prise en charge, d’accueillir les personnes porteuses du virus corona et d’avoir une capacité prévisionnelle pouvant aller jusqu’à un certain niveau.

La région de Kolda a enregistré 8 cas importés. Quel appel lancez-vous, surtout aux conducteurs de motos-Jakarta ou de véhicules ?

Mon premier appel, c’est l’appel au civisme. Parce que quand la nation est en danger, chaque citoyen se doit d’avoir des actes civiques. Aujourd’hui, violer ces arrêtés, il n’y a rien de plus incivique. Le deuxième, c’est une prise de conscience par rapport à tout le tord qu’on pose à ses concitoyens. Non seulement on le cause à soi-même, à sa famille, à son entourage, à son environnement, mais également à la société. Il ne faudrait pas que l’appât du gain facile nous pousse à avoir des comportements irresponsables. Quand vous aidez à traverser des frontières fermées, c’est de vrais actes d’incivisme de haute gravité.

Donc, j’appelle à la citoyenneté, à la mobilisation de tous les citoyens, surtout nos compatriotes conducteurs de motos-Jakarta. Qu’ils soient très vigilants et attentifs. Qu’ils évitent de prendre des personnes dont ils ne connaissent ni le profil ni la destination. C’est important que tous les citoyens participent à la lutte contre le virus corona. Car le secteur du transport est l’un des secteurs qui doit être en première ligne dans ce combat. Ce qui va sortir notre pays de cette situation, avant que les choses ne soient plus graves et plus difficiles à gérer.

EMMANUEL BOUBA YANGA