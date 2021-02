Absa Thiam et Fotidji Coulibaly ont été retrouvés morts, hier, à Rufisque, en début de matinée, dans leur lit. Selon les premières informations, même si les causes ne sont pas encore connues, à ce stade de l’enquête, l’on nous signale que le couple battait de l’ail, depuis un certain temps.

Après un mariage, il y a de cela un peu plus d’un an, Absa Thiam avait décidé de divorcer d’avec son mari Fotidji Coulibaly. Mais ce dernier ne voulait pas en attendre parler et disait préférer se suicider que de devoir quitter sa femme. Il n’empêche, sa femme campait sur sa position. Elle avait décidé d’entamer la procédure de divorce cette semaine. Et le mari ne décolérait pas.

Ainsi, hier soir, la femme est descendue chez le boutiquier et lui a fait part de la situation qu’elle vivait. Elle n’imaginait nullement la suite. D’ailleurs, elle avait donné rendez-vous à un de ses frères hier, devant l’usine où elle travaille. Ce dernier, une fois sur les lieux, l’a appelé. En vain.

C’est ainsi qu’il s’est rendu chez elle, après avoir eu sa fille au bout du fil et qu’elle l’a informé que sa maman dormait encore. Or, il n’est pas dans les habitudes de la défunte jeune femme de dormir jusqu’à certaines heures. Etant au courant des problèmes entre sa sœur et son mari, il a jugé bon d’appeler l’ainé de la famille pour venir voir ce qui s’y passe. Ils ont trouvé la chambre du couple fermé. Ils ont défoncé la porte et les ont trouvés tous les deux morts dans leur lit.

Dans la chambre où a eu lieu le drame, renseignent nos interlocuteurs, il a été trouvé un gaz, un briquet et une bouteille contenant un liquide blanchâtre. Les murs de la pièce aussi étaient noirâtres et le matelas calciné en partie.

Pour l’instant, concernant les causes du drame, les sources policières se veulent prudentes. Elles attendent la fin de l’enquête. Il n’empêche, elles signalent être sur une piste prometteuse. Selon nos interlocuteurs, il y a trop d’hypothèses, de recoupements et d’auditions à faire sur cette affaire. Puisque la journée d’hier était très courte, on ne saurait savoir avec exactitude ce qui a provoqué ce drame.

Toujours est-il que les éléments de la police scientifique se sont rendu sur le théâtre du drame pour aider les hommes du commissaire Bodian à en savoir davantage sur cette tragédie. ‘’Nous sommes en train de suivre une piste prometteuse. Ce serait suicidaire, à ce stade de l’enquête, de dire les causes. On est qu’au début et les constations on prit du temps. On est en train de consolider certaines informations reçues et certaines pistes qui s’offrent à nous, avant qu’elles ne se refroidissent. Les constatations et le débriefing ayant pris du temps, il faudra attendre demain (aujourd’hui) pour avoir une idée nette sur une ou des causes claires. Ce qui est sûr est qu’ils ont été retrouvés morts dans leur lit’’, ont confié plusieurs sources judiciaires.

Il faut surtout prendre le temps de séparer le vrai du faux et auditionner des différentes personnes qui feront l’objet d’audition pour élucider l’affaire.

En attendant tout cela, les corps sans vie du couple ont été acheminés par la brigade des sapeurs-pompiers à l’hôpital Aristide Le Dantec.

CHEIKH THIAM