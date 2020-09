Assane Ndiaye alias ‘’Bil’’ a, pour la nième fois, comparu devant le tribunal des flagrants délits, pour détention et usage de drogue. Cette fois, il a été attrait pour le chef d’offre et de cession de drogue. On a trouvé chez lui 30 grammes de haschisch ainsi que 6 pierres de cocaïne. Le prévenu a comparu au côté de la Nigériane Estaila Fafro qui, selon les enquêteurs, est son fournisseur. Bil a, devant la barre, réfuté les accusations et a soutenu n’avoir pas été appréhendé avec cette drogue.

Le prévenu a également argué ne pas connaitre Estaila, alors qu’à l’enquête il avait, dans un premier temps, nié les charges, pour ensuite se raviser. Il avait expliqué qu’Estaila était enceinte ; c’est pourquoi il avait tenté de la disculper. ‘’J’ai toujours reconnu les faits à chaque fois que j’ai comparu devant vous. Mais cette fois, je suis innocent’’, a-t-il plaidé.

Cette dernière soutient également ne pas connaitre Bil, alors qu’elle avait confié, le jour de son arrestation, être sortie pour acheter du pain et se faire livrer du poisson par Bil. Estaila a ajouté n’avoir jamais vu de drogue de sa vie et a été constante dans ses déclarations depuis l’enquête préliminaire.

Le parquet a requis la relaxe au bénéfice du doute pour Estaila et a demandé la disqualification en détention en vue de l’usage pour Bil. Leur conseil, Me Diagne, a sollicité la relaxe au bénéfice du doute pour les deux prévenus, après avoir plaidé une enquête bâclée. Au final, le tribunal a suivi le réquisitoire en relaxant Estaila et disqualifiant les charges de Bil en détention en vue de l’usage. Il est condamné à 2 mois ferme.