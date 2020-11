L’équipe du Sénégal effectue sa première sortie des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (Can) Cameroun-2021, ce soir (19 h) au stade Lat Dior de Thiès, contre celle du Congo.

Les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (Can) Cameroun-2021, démarrent aujourd’hui. L’équipe du Sénégal va entamer sa campagne à domicile contre les Diables rouges du Congo, ce soir (19 h), au stade Lat Dior de Thiès. La dernière sortie des Lions devant le public sénégalais s’est effectuée sur ce terrain et s’est soldée par une victoire sur le score de 2 buts à 0, le 23 mars derniers, en match comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Can-2019, en Egypte.

Aliou Cissé et ses hommes vont essayer de rééditer ce résultat face aux Diables rouges, pour s’assurer une bonne entrée en matière dans la compétition.

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à deux ans, lors d’un amical remporté par les Sénégalais (2-0) le 11 novembre 2017. Ce soir encore, le Sénégal, première nation africaine au classement de la Fédération internationale de football association (Fifa), part favori devant la sélection du Congo, classée 20e pays africain (91e au classement général). Les protégés de Cissé, vice-champions d’Afrique, ont un statut à préserver face aux Congolais. Après leur défaite en finale de la Can-2019 face à l’Algérie (1-0), les Lions ont effectué une sortie qui s’est soldée par un match nul (1-1) contre le Brésil. Après avoir concédé l’ouverture du score, la bande à Sadio Mané avaient réussi à renverser la vapeur en égalisant face à la Seleçao, grâce à un but sur penalty de Famara Diédhiou.

D’ailleurs, pour cette rencontre, le coach doit choisir entre l’attaquant de Bristol City et Mbaye Niang qui effectue son retour en sélection nationale en grande forme. Le buteur du Stade Rennais a réalisé un match époustouflant lors de la victoire (3-1) de son équipe en championnat face à Amiens. Buteur sur cette rencontre d'une sublime Madjer, l’ancien joueur du Milan Ac a également obtenu un penalty et a eu un geste de classe en laissant cette tentative à Raphinha, qui l'a transformée.

L’autre équation que doit résoudre l’ancien capitaine des Lions est la composition de l’axe central. Avec l’absence de Salif Sané blessé, Aliou Cissé va-t-il reconduire le duo Koulibaly - Kouyaté ou décidera-t-il de lancer sa nouvelle recrue Naby Sarr ? Aliou pourrait, pour une fois, faire fi de ses certitudes et essayer de nouvelles connexions.

Pour leur part, les Congolais, qui ont manqué les deux dernières éditions de la Coupe d’Afrique des nations (2017 et 2019) essayeront de décrocher un résultat positif. Un nul permettrait aux Diables rouges de bien entamer leur projet de retrouver la phase finale de la Can, après quatre ans d’absence. Leur dernière participation remonte à 2015 en Guinée équatoriale où le Congo avait atteint les quarts de finale.

Programme Mercredi 13h Centrafrique - Burundi Malawi - Soudan du Sud 16h Cameroun - Cap-Vert Guinée-Bissau - Eswatini Namibie - Tchad Nigeria - Bénin Sierra Leone - Lesotho 19h Angola - Gambie Burkina Faso - Ouganda Sénégal - Congo Soudan - Sao Tomé-et-Principe

LOUIS GEORGES DIATTA