L'Afrique du Sud se rapproche de la qualification à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations Total 2021 après sa victoire ce lundi après-midi à Port Elizabeth 4-2 face à Sao Tomé e Principe. Les Bafana Bafana comptent neuf points et rejoignent temporairement le Ghana en tête du groupe C.

Les « locaux » pressent dès le début du match pour surprendre les sud-africains mais Lucio Pires rate de peu le cadre (8’). Quatre minutes plus tard, sur un corner de Jardel Nazare, Joazhiffel Soares saute plus haut que tout le monde et ouvre la marque pour Sao Tomé e Principe. Un but qui secoue quelques peu les poulains de Molefi Ntseki qui réussissent à remettre les pendules à l’heure à la 39’. Themba Zwane reçoit une passe de Dean Furman et met le cuir au fond des filets d’Aldair. Quelques minutes plus tard, le poteau sauve Aldair d’un second but sur un tir de Manyama.

En seconde période, les Sud-africains sont rentrés déterminés afin de décrocher la victoire et se rapprocher de la phase finale de la CAN Total 2021 au Cameroun. Percy Tau donne l’avantage aux Bafana Bafana à vingt minutes de la fin du match avant que Harramiz n’égalise pour Sao Tomé e Principe.

Alors que les gars de Tino pensaient avoir fait le nécessaire en obtenant le nul, Themba Zwane surprend le gardien adverse d’une splendide tête pour redonner l’avantage aux siens (87’), puis dans la foulée, Percy Tau gagne son duel face à Aldair pour inscrire à son tour un doublé. Une victoire importante et précieuse pour les Bafana Bafana avant la suite des éliminatoires prévue au mois de mars prochain.

Eswatini - Congo (0-0)

Pendant ce temps à Mavuso, Eswatini a décroché son premier point des éliminatoires de la CAN Total, face au Congo dans un match stérile (0-0). Le Congo garde sa deuxième place du groupe I avec sept points, à cinq longueurs du leader, le Sénégal déjà qualifié. La première mi-temps n’a pas connu trop d’occasions. Et elles étaient rares les intrusions des uns et des autres. Il y a lieu de noter le coup franc de Mavis Dufounou, repoussé par Knowledge Sandanezwe. En seconde période, les deux équipes continuaient à jouer prudemment afin de garder le score, qui visiblement arrangeait les deux parties. Le Sénégal valide son ticket pour Cameroun 2021, Tchad et Guinée se partagent les points.

CAFONLINE.COM