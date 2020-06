Restons à cette traditionnelle réunion au cours de laquelle le président de la République a, au titre de la maitrise stratégique du développement du secteur de l’eau pour l’accès universel, rappelé au ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, l’impératif de mobiliser l’expertise technique et les ressources financières requises, afin d’assurer le fonctionnement optimal des infrastructures hydrauliques implantées sur l’ensemble du territoire national. Il l’a invité à finaliser l’évaluation de la réforme de l’hydraulique rurale, la réalisation des grands projets d’hydraulique urbaine en cours, ainsi que le processus d’adoption du Code de l’eau.

A son tour, Serigne Mbaye Thiam s’est prononcé sur les mesures et actions déjà entreprises et en cours, pour améliorer, l’alimentation en eau des populations, en attendant l’achèvement du programme structurant de l’usine de production d’eau de Keur Momar Sarr 3 (KMS3). Cette rencontre était également l’occasion, pour le président de Sall, concernant la pluviométrie et de la gestion de l’hivernage, de demander aux ministres concernés d’engager, sans délai, l’exécution des actions prioritaires de prévention des inondations.

Il a invité le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural à intensifier le rythme des mises en place d’intrants et de matériels agricoles au profit des producteurs. Il a demandé, dans ce sens, au ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, de veiller particulièrement au respect strict de la réglementation de la protection civile, particulièrement l’équipement adéquat des communes en paratonnerres et la sécurisation de l’accès aux plages.