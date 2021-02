Hier, en visioconférence avec la presse, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a enjoint tous les pays africains à faire front commun dans la lutte contre les épidémies de Covid-19 et d’Ebola. Après le Ghana, la Côte d’Ivoire va recevoir ses doses de Covax, en attendant les autres.

La Covid-19 s’est bien installée dans les pays africains, tandis que le virus Ebola pointe de nouveau son bout du nez. Face à ces périls qui frappent les pays africains, l’OMS a mis à disposition des doses de vaccin pour combattre ces épidémies. Le Dr Matshidiso Moeti, Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, a présidé, hier, une visioconférence, en présence de Dr Bachir Kanté, Conseiller chargé de mission au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de Guinée, et de Dr Franklin-Asiedu-Bekoe, Directeur de la Santé publique du département de la Santé du Ghana, dont l’objet était de discuter des stratégies de lutte.

‘’La région africaine fait face à un risque élevé et à fardeau d’Ebola et de la Covid-19. Aujourd’hui, nous allons examiner le déploiement de vaccins pour contrôler ces deux maladies dans les pays africains’’, a-t-elle souligné. Evoquant, par la même occasion, les premières doses de l’Initiative Covax du fabriquant AstraZeneca, réceptionnées par le Ghana. Un programme qui vise à fournir aux pays à faible revenu des doses de vaccins anti-Covid. Elle a annoncé la livraison prochaine, ce 26 février, de doses à la Côte d’Ivoire. Et, dans les prochaines semaines, 24 autres pays africains, qui ont rempli les conditions, recevront également les vaccins Covax. ‘’Les vaccins AstraZeneca sont arrivés en ville hier et devraient arriver en Côte d'Ivoire demain, suivis par 24 autres pays de la région qui ont rempli les conditions préalables à l'expédition. Ces livraisons sont attendues dans la semaine à venir’’, confie-t-elle.

Selon la directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, cette campagne vise à sauver des vies sur le continent, mais également à relever son économie fortement impactée par cette pandémie. ‘’Les vaccins sauveront des milliers de vies en Afrique et aideront les économies et les moyens de subsistance à se rétablir plus rapidement. Ils sont inoffensifs. Nous les avons examinés ; ce sont de bons vaccins’’, assure-t-elle. Elle invite les pays à avancer ensemble pour vaincre la pandémie.

Pour ce qui est d’Ebola, le Dr Matshidiso Moeti a fait savoir qu’un ‘’vaccin très efficace a été essentiel pour contrôler les épidémies précédentes. Il est maintenant utilisé dans la réponse aux épidémies en Guinée et en République démocratique du Congo’’. A ce propos, annonce-t-elle, 11 000 nouveaux vaccins ont été livrés en Guinée, depuis le lundi 23 février, pour répondre à cette épidémie d’Ebola.

