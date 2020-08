Echanges commerciaux 

Les échanges commerciaux ont connu, durant le mois de juin, une hausse de 18 milliards de F CFA. Ils sont passés de 138,1 milliards F CFA au mois de mai à 156,4 milliards F CFA au mois de juin 2020. Ce, malgré les effets néfastes de la pandémie du coronavirus sur l’économie.

Cette hausse de 13,2 % des échanges commerciaux a été marquée par une bonne tenue des exportations, selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). ‘’Elle est essentiellement due à l’augmentation des expéditions de conserves de poissons, de bouillons (7,8 milliards F CFA), de poissons frais de mer (22,9 milliards F CFA) et d’or non monétaire (28,5 milliards F CFA)’’, indique-t-elle.