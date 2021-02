Les échanges extérieurs du Sénégal sont marqués, en décembre dernier, par une réduction de 10,8 milliards de francs CFA, pour s’établir à 158,8 milliards. C’est ce qui ressort du point de conjoncture de ce mois, rendu public hier par la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).

Au mois de décembre 2020, le déficit commercial, s’établissant à 158,8 milliards, s’est réduit de 10,8 milliards. Une situation qui s’explique, selon le point de conjoncture mensuel rendu public hier par la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE) par la diminution des importations à hauteur de 22,7 milliards, plus importante que celle des exportations de biens pour 9,1 milliards, sur une base mensuelle.

Ainsi, le taux de couverture des importations par les exportations, évalué à 43,4 %, a légèrement augmenté de 0,2 point de pourcentage par rapport au mois précédent. ‘’Les exportations de biens sont estimées à 154,4 milliards au mois de décembre 2020, contre 163,6 milliards le mois précédent, soit une baisse de 5,6 % (-9,1 milliards). Cette diminution traduit, en partie, le retrait des exportations de produits alimentaires (-7,5 milliards), d’or brut (-7,0 milliards) et d’engrais minéraux et chimiques (-4,4 milliards). Pour sa part, le repli des exportations de produits alimentaires est lié essentiellement à celle des produits arachidiers (-13,8 milliards)’’, précise le document.

Par ailleurs, la DPEE informe que les exportations de titane, de produits pétroliers et d’acide phosphorique ont, pour leur part, connu des hausses respectives de 2,8 milliards, 2,7 milliards et 1,8 milliard sur la période sous revue. En glissement annuel, les exportations de biens se sont repliées de 29,4 milliards. Ce qui reflète ainsi la contraction des exportations de produits alimentaires jusqu’à 39,4 milliards et, dans une moindre mesure, d’engrais minéraux et chimiques pour une valeur de 1,9 milliard et de zircon (1,7 milliard).

‘’Concernant les ventes à l’étranger de produits alimentaires, la baisse est liée au recul des exportations de produits arachidiers (-34,2 milliards) et de produits halieutiques (-5,3 milliards) sur la période. En revanche, les exportations d’or non monétaire et de produits pétroliers ont affiché des hausses respectives de 5,9 milliards et 3,4 milliards en glissement annuel’’, rapporte la Direction en charge de la prévision et des études économiques.

S’agissant des exportations du Sénégal vers l’UEMOA, elles sont estimées à 33,2 milliards, au mois de décembre 2020, contre 37,0 milliards le mois précédent, soit une baisse de 3,8 milliards. Elles ont, ainsi, représenté 21,5 % de la valeur totale des exportations de marchandises du Sénégal durant le mois de décembre 2020.

Le point de conjoncture montre aussi que la part des produits acheminés vers le Mali, principale destination des exportations du Sénégal dans l’Union, est passée de 68,8 % à 48,4 % sur la période, soit une baisse de part de 20,4 points de pourcentage. Le ciment reste le principal produit exporté vers ce pays partenaire, avec une part évaluée à 29,8 % en décembre 2020, contre 22,0 % au mois précédent.

61,9 milliards de baisse des importations de biens en glissement annuel

Concernant les importations de biens, la DPEE indique qu’elles sont passées de 378,7 milliards au mois de novembre 2020 à 356,0 milliards en décembre 2020, soit un repli de 22,7 milliards. Une baisse qui est expliquée par cette direction à la contraction de la valeur des importations de ‘’machines, appareils et moteurs’’ pour 25,8 milliards. Et aussi de l’achat de ‘’véhicules, du matériel de transport et pièces détachées automobiles’’ évalué à 7,7 milliards.

Cependant, ce repli est atténué par la hausse des achats à l’étranger de produits pharmaceutiques pour un montant de 2,0 milliards et de produits pétroliers de 1,9 milliard. ‘’Pour les produits pétroliers, la hausse observée reflète l’augmentation des achats de produits pétroliers raffinés (+5,6 milliards) amoindrie, toutefois, par le repli des importations des huiles brutes de pétrole (-3,5 milliards). En glissement annuel, les importations de biens ont connu une baisse de 14,8 % (-61,9 milliards), imputable aux importations de ‘’machines, appareils et moteurs’’ (-32,2 milliards), de produits pétroliers (-25,6 milliards), de ‘’véhicules, matériel de transports, de pièces détachées automobiles’’ (-15,3 milliards) et de produits alimentaires (-5,8 milliards)’’, lit-on dans le rapport.

S’agissant des produits pétroliers, le repli est à la fois expliqué par la chute de la valeur des achats à l’étranger d’huiles brutes de pétrole de 12,8 milliards et celle de produits pétroliers raffinés de 12,8 milliards. Par contre, les importations de produits pharmaceutiques se sont inscrites en hausse de 7,8 milliards sur la période. Concernant les importations de biens en provenance des pays de l’UEMOA, selon le point de conjoncture, elles sont évaluées à 4,9 milliards au mois de décembre 2020, contre 6,9 milliards le mois précédent, soit un repli de 2,0 milliards. Elles ont, ainsi, représenté 1,4 % de la valeur totale des importations de biens au mois de décembre 2020, contre 1,8 % le mois précédent.

Il convient de noter que la Côte d’Ivoire demeure le principal fournisseur du Sénégal au sein de la zone, avec une part évaluée à 80,1 % en décembre 2020, contre 78,7 % le mois précédent. Les achats en provenance de ce pays ont porté principalement sur les ‘’fruits et légumes comestibles’’, ‘’bois et ouvrages’’, et les matières plastiques artificielles. Ils en ont représenté, respectivement, 20,8 %, 11,3 % et 9,3 % sur la période.

MARIAMA DIEME