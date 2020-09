Au cours de la période 2015-2019, les importations du Sénégal ont globalement évolué, atteignant 4 229,3 milliards de F CFA en 2019, contre 3 032,9 milliards de F CFA en 2015. Soit un taux d’accroissement moyen annuel de 8,9 %. C’est ce qui ressort de l’édition 2019 de la note d’analyse du commerce extérieur de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) consultée hier par ‘’EnQuête’’.

La structure des importations du Sénégal, durant le quinquennat, est dominée par les produits transformés à hauteur de 65,0 % en moyenne et les produits primaires (35 %). Selon l’édition 2019 de la note d’analyse du commerce extérieur publiée avant-hier par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), ces produits transformés sont constitués, en majorité, de produits manufacturés. Notamment les machines et appareils, le matériel de transport, les produits des industries chimiques et les produits pétroliers.

‘’Au cours de la période 2015-2019, les importations du Sénégal ont globalement évolué, atteignant 4 229,3 milliards de F CFA en 2019, contre 3 032,9 milliards de F CFA en 2015. Soit un taux d’accroissement moyen annuel de 8,9 %. En outre, elles ont progressé de 8,0 % en 2019 par rapport à 2018 où elles sont évaluées à 3 916,3 milliards de F CFA’’, renseigne le document.

207,6 milliards de F CFA déboursés en 2019 pour l’achat de riz

La même source indique que cette croissance observée en 2019 est consécutive à la hausse des achats à l’extérieur des machines et appareils pour 32,1 %, des huiles et graisses pour 31,8%, des matériels de transport et pièces détachées pour 19,7 %, des produits pétroliers finis pour 16,9 % et des produits pharmaceutiques pour 15,1 %. Cependant, la baisse notée sur les achats d’huile brute de pétrole (-37,8 %) et de matières plastiques et artificielles (-4,6 %) a atténué cet accroissement.

Concernant le panier des principaux produits importés, l’ANSD relève qu’il n’a pas connu de changement de structure. Ainsi, en 2019, les principaux produits importés sont demeurés les machines et les appareils pour une valeur de 656,8 milliards de F CFA ; les produits pétroliers finis pour 497,1 milliards de F CFA ; les matériels de transport et les pièces détachées pour une somme de 464,3 milliards de F CFA. L’importation de céréales est estimée à 357,3 milliards de F CFA dont 207,7 milliards destinés à l’achat de riz.

‘’Le riz occupe une place prépondérante dans la consommation des ménages du Sénégal. Les importations de riz ont été évaluées à 207,6 milliards de F CFA en 2019, contre 210,0 milliards en 2018. Elles ont ainsi connu, en 2019, un repli de 1,1 % en valeur. Au même moment, les achats extérieurs, en volume, ont reculé de 4,0 %, en 2019, pour atteindre 957 729 tonnes, contre 997 300 tonnes en 2018. La part des importations de riz est ressortie à 4,9 % en 2019’’, lit-on dans le document.

Il convient de noter qu’au courant de l’année 2019, les achats extérieurs de riz sont essentiellement effectués depuis l’Inde, la Thaïlande, le Brésil et le Pakistan. L’agence en charge des statistiques explique que les parts de marché du Pakistan et du Brésil se sont bonifiées au détriment de celles de l’Inde (43,6 % en 2018) et de la Thaïlande (25,6 % en 2018). Ainsi, l’Inde est devenue, ces dernières années, le premier fournisseur de riz devant la Thaïlande et le Brésil.

Pour les métaux communs et ouvrages en ces matières, leur achat est évalué, pendant la période sous-revue, à hauteur de 317,3 milliards de F CFA, les huiles brutes de pétrole de 236,4 milliards de F CFA. Mais aussi les produits pharmaceutiques pour une enveloppe de 156,3 milliards de F CFA, les matières plastiques et artificielles de 127,7 milliards de F CFA. Les huiles et graisses ont été importées durant le dernier quinquennat pour un montant de 100,6 milliards de F CFA et les produits des industries para-chimiques pour 96,8 milliards de F CFA.

L’ANSD souligne que pendant la période sous-revue, les principaux fournisseurs du Sénégal demeurent les pays de l’Europe et de l’Asie. Ils sont suivis de ceux de l’Afrique, de l’Amérique et de l’Australie-Océanie. Les parts des pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique et du continent Australie-Océanie se sont affaiblies au profit de celle des pays du continent européen. ‘’Les importations du Sénégal en provenance des pays européens sont estimées à 2257,7 milliards de F CFA, au terme de l’année 2019, contre 1 868,7 milliards de F CFA l’année précédente. Soit une hausse de 20,8 %. Cette hausse fait suite à l’augmentation des importations des machines et appareils (57,2 %), des matériels de transport et pièces détachées (+45,1 %), du blé (+26,8 %) et des produits pétroliers finis (+24,7 %). Toutefois, la baisse de 22,3 % des importations de riz a atténué cet accroissement’’, informe le document.

L’Europe demeure le premier continent fournisseur du Sénégal, avec une part de 53,4 % des importations en 2019. Les principaux pays européens fournisseurs du Sénégal, au cours de cette période, sont la France, à laquelle le Sénégal achète des produits pour une valeur de 794,9 milliards de F CFA. Elle est suivie par la Belgique-Luxembourg dont les importations sénégalaises rapportent 212,5 milliards de F CFA, les Pays Bas 211,7 milliards de FCFA. La Turquie occupe la 4e place des fournisseurs du Sénégal avec un montant de 192,5 milliards de F CFA et la Russie est le 5e avec 139,2 milliards de F CFA.

La Chine, pays porteur des échanges avec le continent asiatique

L’Asie occupe une place de plus en plus importante dans le commerce mondial, grâce à la Chine qui est la première puissance du continent asiatique et la deuxième puissance mondiale. Elle attire beaucoup de multinationales, grâce à sa main-d’œuvre peu chère et à la taille de son marché intérieur.

Et dans sa note sur le commerce extérieur, l’ANSD révèle que les importations du Sénégal en provenance d’Asie ont atteint 1 084,8 milliards de F CFA en 2019, contre 1058,1 milliards de F CFA l’année précédente, soit une hausse de 2,5 %. Le continent asiatique a une part de 25,6 % des importations du Sénégal. ‘’Cette évolution est due essentiellement à l’augmentation des achats sénégalais des tissus de coton imprimés (+98,3 %), des teintures vernis et peinture (+75,1 %) des papiers-carton et applications (+70,7 %), des autres produits sucrés (+57,4 %) et des chaussures (+52,0 %). Cependant, la baisse des achats depuis l’Asie des vins et vermouths (-97,4 %), des machines et appareils pour l’agriculture (-86,2 %), du tabac brut et fabriqué (-77,3 %) et du thé (-59,6 %) a atténué cette hausse’’, précise la même source.

En 2019, les importations du Sénégal en provenance de l’Asie ont été principalement fournies par la Chine, pour une somme de 499,4 milliards de F CFA. L’Inde y a contribué jusqu’à 185,6 milliards de F CFA, les Emirats arabes unis pour 86,0 milliards de F CFA, le Japon avec une valeur de 67,4 milliards de F CFA et la Thaïlande pour 58,1 milliards de F CFA.

Les produits asiatiques les plus convoités par le Sénégal en 2019 ont été les machines et appareils pour 189,6 milliards de FCFA, le riz 160,3 milliards de FCFA et les matériels de transport et pièces détachées 141,8 milliards de F CFA.

Chute des importations provenant des pays d’Afrique

Les statistiques des échanges extérieurs du Sénégal sont aussi marquées, en 2019, pour une chute de 15,7 % des importations du Sénégal provenant des pays d’Afrique. Elles sont ressorties à 595,3 milliards de F CFA, contre 705,9 milliards de F CFA l’année précédente.

Selon l’ANSD, cette baisse a principalement été portée par le repli des importations de riz jusqu’à 94,7 %, des huiles brutes de pétrole, des produits pétroliers finis et des matériels de transport et pièces détachées. Toutefois, la hausse des importations des machines et appareils a réduit l’impact de cette régression.

‘’Les principaux fournisseurs du Sénégal en 2019 ont été le Nigeria (244,8 milliards de F CFA) qui a livré la totalité du pétrole brut, l’Afrique du Sud (124,8 milliards de F CFA), le Maroc (70 milliards de F CFA), la Côte d’Ivoire (54,9 milliards de F CFA), le Ghana (43,6 milliards de F CFA) et la Tunisie (27,1 milliards de F CFA)’’, poursuit le document.

Les importations du Sénégal en provenance des pays membres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont aussi connues une chute. Elles sont passées de 499,6 milliards de F CFA en 2018 à 374,8 milliards de F CFA en 2019, soit un recul de 25,0 %. ‘’Cet important repli, premier du genre dans le quinquennat, est expliqué par la contraction des importations d’huile brute de pétrole (-37,8 %) du Nigeria, de produits pétroliers finis (-22,7 %) et de métaux communs (-80,1 %). Toutefois, le relèvement des achats à la CEDEAO d’huiles et graisses animales et végétales (+66,2 %) a atténué cette tendance baissière’’, note l’ANSD.

Les principaux produits importés des pays de la CEDEAO en 2019 par le Sénégal ont été les huiles brutes de pétrole pour 236,4 milliards de F CFA, les huiles et graisses animales et végétales pour 41,8 milliards de F CFA, les produits pétroliers à hauteur de 20,9 milliards de F CFA. Et aussi les fruits et légumes comestibles (9,9 milliards de F CFA) et les bois et ouvrages (6,7 milliards de F CFA).

Il convient de signaler que les importations d’huiles brutes de pétrole en provenance du Nigeria représentent 63,1 % des achats en provenance de la CEDEAO en 2019.

Les exportations ressorties à 1 985,1 milliards de F CFA en 2019

Les exportations du Sénégal ont été marquées, en 2019, par l’apparition d’un nouveau minerai d’or, d’où le positionnement de l’or non-monétaire à la tête des produits les plus exportés.

Par ailleurs, l’ANSD signale que la Chine continue de pénétrer le marché de l’arachide, avec des niveaux de ventes de plus en plus élevés. ‘’Ainsi, les exportations du Sénégal sont ressorties, en 2019, à 1 985,1 milliards de F CFA, contre 1 670,0 milliards de F CFA. Soit une hausse de 18,9 %. Ce relèvement est consécutif à celui des expéditions d’arachides non-grillées (111,5 milliards de F CFA, contre 39,5 milliards de F CFA en 2018), de conserves de poisson (40,2 milliards de F CFA, contre 11,7 milliards de F CFA l’année précédente), d’acide phosphorique (+24,5 %), d’or non-monétaire (+19,9 %) et de poissons frais de mer (+14,8 %). En revanche, le repli des ventes à l’extérieur de cigarettes (-12,8 %) et de ciment (-10,2 %) a modéré cette tendance haussière’’, rapporte l’agence.

Les ventes à l’extérieur du Sénégal sont principalement orientées vers les continents européen, africain et asiatique. D’après l’ANSD, il apparait, au cours des dernières années, une diminution de la part de l’Afrique au profit du continent européen.

Ainsi, l’Europe devient en 2019 le premier continent d’expédition des produits sénégalais, sous l’impulsion de l’or non-monétaire. ‘’Les exportations vers l’Europe arrêtées, en 2019, à hauteur de 676,5 milliards de F CFA, contre 575,9 milliards de F CFA l’année précédente, ont connu une hausse de 17,5 %. Ce relèvement est essentiellement dû au redressement de l’or non-monétaire (+19,5 %) acheté quasi-entièrement par la Suisse, des poissons frais de mer (+7,1 %) fortement demandés par l’Espagne et l’Italie’’, informe le rapport.

Les ventes du Sénégal vers l’Afrique se sont hissées, en 2019, à hauteur de 638,1 milliards de F CFA, contre 603,8 milliards de F CFA l’année précédente. Soit un relèvement de 5,7 %. Une évolution ‘’imputable’’ à la hausse des exportations de poissons frais de mer essentiellement dirigées vers la Côte d’Ivoire et de bouillons. Toutefois, les expéditions de produits pétroliers ont chuté de 3,1 %. ‘’En 2019, les exportations vers l’Asie se sont hissées à 480,9 milliards de F CFA, contre 331,3 milliards de F CFA l’année précédente, soit une hausse de 45,2 %.

Cette augmentation est imputable au relèvement des expéditions d’acide phosphorique (24,5 %), principalement dirigées vers l’Inde, d’arachides non-grillées (181,9 %) orientées notamment vers la Chine, et d’or non-monétaire (24,0 %) destiné aux Emirats arabes unis. Toutefois, on note un recul des exportations vers l’Asie à travers les poissons frais de mer (-17,2 %) et les crustacés, mollusques et coquillages (-2,9 %)’’, notifie l’ANSD. Alors que les exportations vers les pays de la CEDEAO en 2019 se sont hissées à 518,5 milliards de F CFA, contre 490,6 milliards de F CFA l’année précédente. Soit une progression de 5,7 %.

L’ANSD rapporte aussi que pendant cette période, la balance commerciale des biens est ressortie, en 2019, à -2 244,2 milliards de F CFA, contre -2 246,3 milliards de F CFA l’année précédente.

MARIAMA DIEME