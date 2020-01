La balance commerciale du Sénégal s’est détériorée, au 3e trimestre de l’année 2019. Selon la note sur les évolutions économiques récentes de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) publiée vendredi dernier, le solde de la balance commerciale est arrêté à -643,3 milliards de F CFA contre -540,5 milliards de F CFA au trimestre précédent.

Le commerce extérieur du Sénégal est marqué, en fin d’année 2019, par une détérioration de la balance commerciale. Au fait, dans sa note sur les évolutions économiques récentes publiée vendredi dernier, l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) informe qu’au 3e trimestre de 2019, le solde de la balance commerciale est arrêté à -643,3 milliards de F CFA.

Or, au trimestre précédent, il était à -540,5 milliards de F CFA. ‘’Cette détérioration de la balance commerciale est principalement imputable au renforcement du déficit vis-à-vis du Danemark (-43,7 milliards de F CFA contre -7,1 milliards de F CFA au trimestre précédent), de la Chine (-105,9 milliards de F CFA contre -75,3 milliards de F CFA au trimestre précédent) et de la France (-198,0 milliards de F CFA contre -180,1 milliards de F CFA)’’, explique la même source.

Toutefois, les statisticiens de l’ANSD renseignent que l’amélioration du déficit vis-à-vis de la Turquie (-33,2 milliards de F CFA contre -46,5 milliards au trimestre précédent) et du Nigeria (-76,7 milliards de F CFA contre -81,5 milliards au trimestre précédent), a atténué cette détérioration. Et, en cumul, le solde commercial s’est amélioré pour s’établir à ‘’-1 594,0 milliards de F CFA’’, au cours des trois premiers trimestres de 2019. Ceci, contre -1 655,7 milliards de F CFA pour la période correspondante de 2018.

Il ressort également de la note de l’ANSD qu’en fin d’année 2019, les exportations se sont réduites de 1,6 %. Tandis que les importations ont augmenté de 9,3 % en variation annuelle. En réalité, les exportations sont ressorties à ‘’469,6 milliards de F Cfa contre 477,5 milliards de F CFA’’ au trimestre précédent, soit une baisse de 1,6 %. ‘’Ce repli est porté essentiellement par la contraction des ventes extérieures d’engrais minéraux (-93,6 %), de produits arachidiers (-55,1 %) et des produits halieutiques (-18,2 %). Toutefois, le relèvement des expéditions de produits pétroliers (+54,7 %) et d’or industriel (+20,9 %) a modéré ce fléchissement’’, lit-on dans le document.

Comparées au trimestre correspondant de l’année 2018, l’ANSD renseigne que les exportations se sont relevées de 18,5 %. Leur cumul pendant la période sous revue est évalué à 1 502,4 milliards de F CFA. Alors que pour la période correspondante de 2018, elles étaient estimées à 1 213,2 milliards de F CFA, soit une progression de 23,8 %.

Aussi, les principaux produits exportés, au cours de cette période, ont-ils été l’or industriel, pour une valeur de 101,8 milliards de F CFA, les produits halieutiques à hauteur de 76,1 milliards de F CFA. Les ventes d’acide phosphorique sont évaluées à 41,3 milliards de F CFA, celles des produits pétroliers à 39,3 milliards de F CFA. Les ventes de titane et de zircon réunies ont atteint 23,9 milliards de F CFA. Il convient de noter que les principaux clients du Sénégal restent la Suisse (20,8 %), le Mali (10,8 %), l’Inde (10,3 %), la Côte d’Ivoire (4,5 %) et l’Espagne (4,4 %).

Une hausse des importations notée

Concernant les importations, l’agence nationale en charge des statistiques fait savoir qu’elles sont évaluées à 1 113,0 milliards de F CFA en fin 2019. Or, elles étaient à 1 018,0 milliards de F CFA au trimestre précédent, soit un accroissement de 9,3 %.

Au fait, l’ANSD souligne que cette évolution est liée à l’accroissement des achats extérieurs de matériel de transport et pièces détachées (+51,8 %), de machines et appareils (+33,8 %) et de produits pétroliers (+12,2 %). Cependant, le repli des importations de produits chimiques (-11,3 %) et de métaux et ouvrages en métaux (-5,8 %) a amoindri cette hausse.

Le document de l’ANSD précise que, comparativement au trimestre correspondant de l’année 2018, les importations se sont relevées de 14,6 %. Leur cumul à la fin du troisième trimestre de 2019, est arrêté à 3 096,4 milliards de F CFA contre 2 869,0 milliards de F CFA pour la période correspondante de 2018. Ce qui fait ressortir une augmentation de 7,9 %. Pour les principaux produits importés, au cours de la période sous revue, ce sont notamment les produits pétroliers achetés pour une valeur de 213,9 milliards de F CFA. L’achat des machines et appareils a coûté à l’Etat 167,2 milliards de F CFA. L’importation de matériel de transport et de pièces détachées est évaluée à 149,6 milliards de F CFA. Pour les produits céréaliers, au 3e trimestre de 2019, l’Etat a décaissé 85,7 milliards de F CFA. Et, enfin, l’achat des produits chimiques a coûté 85,1 milliards de F CFA.

Concernant les principaux pays fournisseurs du Sénégal, ils restent la France (18,8 %), la Chine (11,0 %), le Nigeria (7,3 %), les Pays-Bas (5,1 %) et l’Inde (4,4 %).

