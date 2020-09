Au mois de juillet 2020, le déficit commercial s’est réduit de 15,0 milliards, s’établissant à 119,8 milliards, selon le point mensuel de conjoncture rendu public hier, par les services de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).

Les échanges extérieurs du Sénégal sont marqués, en fin juillet dernier, par l’atténuation du déficit commercial. D’après le point mensuel de conjoncture rendu public hier par la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE), il s’est réduit de 15,0 milliards, pour s’établir à 119,8 milliards. Cette situation est expliquée par la hausse des exportations de 13,0 milliards, conjuguée à une baisse des importations de biens de 2,2 milliards, sur une base mensuelle.

Ainsi, le taux de couverture des importations par les exportations, ressorti à 51,5 %, a augmenté de 4,3 points de pourcentage par rapport au mois précédent.

Le document de la DPEE souligne que les exportations de biens sont évaluées à 169,4 milliards au mois de juillet 2020 contre 156,4 milliards le mois précédent, soit une hausse de 13,0 milliards. Cette augmentation est liée, principalement, explique cette direction, à l’accroissement des exportations d’or brut pour une valeur de 24,5 milliards, de titane à hauteur de 6,7 milliards et de produits pétroliers pour 5,0 milliards.

‘’Toutefois, les exportations de produits alimentaires se sont repliées de 13,0 milliards, imputables essentiellement à la baisse des ventes à l’étranger de produits halieutiques (-5,8 milliards), de produits arachidiers (-4,5 milliards), de ‘préparation de soupe, potage et bouillons’ (-2,4 milliards) et de légumes frais (-1,1 milliard). De même, les exportations d’acide phosphorique (-7,9 milliards) et de zircon (-1,8 milliard) ont diminué en rythme mensuel’’, informe le rapport.

En glissement annuel, les exportations de biens ont baissé de 14,8 milliards, sous l’effet de la contraction des exportations de produits alimentaires de 13,4 milliards, de produits pétroliers pour 8,8 milliards. Mais aussi d’acide phosphorique de 7,5 milliards, de ciment pour 1,8 milliard et de zircon pour 1,7 milliard. ‘’Concernant les ventes à l’étranger de produits alimentaires, la baisse est liée, en partie, au repli des exportations de produits halieutiques (-5,7 milliards), de produits arachidiers (-4,4 milliards) et de ‘préparation de soupe, potage et bouillons’ (-3,3 milliards). Cette tendance baissière a, toutefois, été atténuée par la hausse des exportations d’or brut (+17, 7 milliards) et de titane (+2,8 milliards)’’, renchérit la même source.

S’agissant des exportations du Sénégal vers l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), elles sont estimées à 32,1 milliards contre 38,6 milliards le mois précédent, soit une diminution de 6,5 milliards. ‘’Elles ont, ainsi, représenté 19,0 % de la valeur totale des exportations de marchandises du Sénégal durant le mois de juillet 2020. La part des produits acheminés vers le Mali, principale destination des exportations du Sénégal dans l’Union, est passée de 45,7 % à 50,1 % sur la période, soit un gain de 4,4 points de pourcentage. La part du ciment dans ces exportations est évaluée à 37,7 % en juillet 2020 contre 28,6 % au mois passé’’, ajoute le document.

Légère baisse des importations en juillet 2020

Concernant les importations de biens, la DPEE renseigne qu’elles sont passées de 330,8 milliards au mois de juin 2020 à 328,6 milliards en juillet 2020, soit une baisse de 2,2 milliards. Ce repli traduit, d’après la même source, la contraction de la valeur des importations de produits pétroliers de 16,8 milliards et de produits alimentaires de 6,2 milliards. Concernant la baisse des importations de produits pétroliers, elle est liée, à la fois, à la diminution des achats à l’extérieur de produits raffinés de 8,5 milliards et d’huiles brutes de pétrole de 8,3 milliards, en variation mensuelle. ‘’Pour ce qui est des produits alimentaires, le repli est en relation avec la baisse des importations de riz (-12,1milliards), ‘d’huiles, graisses animales et végétales’ (-4,3 milliards) et de ‘froment et méteil’ (-3,5 milliards).

A l’inverse, les importations de ‘véhicules, matériels de transport et pièces détachées automobiles’ et de produits pharmaceutiques se sont orientées en hausse, respectivement de 5,3 milliards et 4,0 milliards sous la période sous-revue’’, rapporte la DPEE.

En glissement annuel, les importations de biens ont connu une baisse de 115,3 milliards, reflétant, principalement, le repli de la valeur des achats à l’étranger de ‘’véhicules, matériels de transport et pièces détachées automobiles’’ de 42,0 milliards. Mais aussi de produits pétroliers pour un montant de 32,8 milliards, de ‘’machines, appareils et moteurs’’ pour 31,6 milliards, de produits pharmaceutiques pour 4,1 milliards et de produits alimentaires pour une somme de 3,8 milliards.

S’agissant des produits pétroliers, la baisse est le résultat de la contraction de la valeur des achats à l’étranger d’huiles brutes de pétrole de 19,4 milliards et de produits pétroliers raffinés de 13,4 milliards.

MARIAMA DIEME