Au deuxième trimestre de 2020, le solde commercial s’est détérioré, en s’établissant à -553,2 de F CFA contre -531,3 milliards de F CFA au trimestre précédent. C’est ce qui ressort de la note sur les évolutions économiques récentes, publiée hier par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

La note sur les évolutions économiques récentes rendue public, hier, par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), montre qu’au deuxième trimestre de cette année, les exportations et les importations se sont réduites par rapport au trimestre précédent. Et la balance commerciale s’est détériorée.

‘’Au deuxième trimestre de 2020, le solde commercial s’est établi à -553,2 milliards de F CFA contre -531,3 milliards de F CFA au trimestre précédent. Cette détérioration du solde est essentiellement due au renforcement du déficit vis-à-vis de la Chine (-62,9 milliards de F CFA contre -22,4 milliards de F CFA au trimestre précédent) et de la Russie (-38,5 milliards de F CFA contre -28,5 milliards de F CFA au trimestre précédent) et de la réduction de l’excédent vis-à-vis de la Suisse (+24,7 milliards de F CFA contre +58,7 milliards de F CFA au trimestre précédent)’’, renseigne le document.

Cependant, la même source indique que la réduction du déficit vis-à-vis du Nigeria, à hauteur de ‘’-65,2 milliards de F CFA contre -111,7 milliards de F CFA au trimestre précédent’’, a atténué cette détérioration du solde commercial. Pendant la période sous-revue, l’ANSD rapporte que les importations du Sénégal sont ressorties à 983,9 milliards de F CFA contre 1 122,6 milliards de F CFA au trimestre précédent, soit une baisse de 12,4 %.

‘’Cette contraction est imputable au repli des achats à l’extérieur de machines et appareils (-29,8 %), de matériels de transport et pièces détachées (-26,8 %), de métaux et ouvrages en métaux (-24,6 %) et de produits céréaliers (-24,0 %). Toutefois, l’augmentation des importations de produits céréaliers (+28,7 %) a atténué cette tendance baissière. Comparées au deuxième trimestre de 2019, les importations ont connu une contraction de 3,4 %’’, précise la note.

En revanche, notre source indique que sur les deux premiers trimestres, elles ont progressé de 6,2 % par rapport à leurs niveaux à la période correspondante de 2019. Par rapport aux principaux produits importés au cours de la période sous-revue, ils sont les produits pétroliers pour une somme de 176,5 milliards de F CFA, les produits céréaliers pour 126,8 milliards de F CFA. Le montant des importations de machines et d’appareils est estimé à 121,3 milliards de F CFA et celui des produits chimiques à 91,4 milliards de F CFA. Les principaux pays fournisseurs du Sénégal sont la France, la Chine, le Nigeria, l’Inde et les Pays-Bas.

Une baisse de 27,1 % des exportations

La note de l’ANSD informe également que les exportations sont évaluées, au 2e trimestre de cette année, à 430,7 milliards de F CFA contre 590,9 milliards au trimestre précédent, soit une baisse de 27,1 %. ‘’Ce repli est essentiellement dû à celui des expéditions de produits arachidiers (-79,5 %), de produits pétroliers (-59,7 %), de produits halieutiques (-13,0 %) et d’or industriel (-12,9 %). Cependant, le relèvement des ventes à l’extérieur d’acide phosphorique (+8,9 %) a atténué cette tendance à la baisse. Comparées au second trimestre de 2019, les exportations ont connu une contraction de 9,8 %’’, lit-on dans le document.

Sur le premier semestre 2020, le document relève qu’elles ont également régressé de ‘’-1,1 %’’, relativement à leurs niveaux à la période correspondante de 2019. Les principaux produits exportés, au cours de la période sous-revue, sont l’or industriel, pour une valeur de 76,0 milliards de FCFA. La vente à l’extérieur des produits halieutiques a rapporté au Sénégal 75,5 milliards de F CFA, celle de l’acide phosphorique 44,9 milliards de F CFA. Les exportations de titane et de zircon sont évaluées à 25,1 milliards de F CFA, et celles de bouillons à 19,4 milliards de F CFA. Concernant les principaux pays clients du Sénégal, l’ANSD souligne qu’il s’agit de la Côte d’Ivoire, de la Chine, de l’Espagne, de la Corée du Sud, de l’Inde et du Burkina Faso.

MARIAMA DIEME