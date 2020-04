Malgré la suspension des compétitions de football, pour cause de coronavirus, les potins sur d’éventuels transferts vont bon train. Selon le tabloïd britannique ‘’The Sun’’, Manchester United est plus que jamais déterminé à enrôler Kalidou Koulibaly au prochain mercato d’été.

L’intérêt de Manchester United pour Kalidou Koulibaly est connu de tous. Malgré plusieurs tentatives infructueuses d’enrôler le défenseur central sénégalais, les dirigeants n’en démordent pas pour autant. Surtout que le joueur de 28 ans est désormais placé sur le marché des transferts par son club.

Selon le journal britannique ‘’The Sun’’, le président de Naples compte renflouer les caisses de son club. Pour cela, Aurelio De Laurentiis espère, lors du prochain mercato, empocher ‘’environ 113 millions de livres sterling’’ (environ 85,07 milliards de francs Cfa) grâce aux ventes de Koulibaly et de l’attaquant Arkadiusz Milik.

Man U serait plus que jamais déterminé à s’offrir les services de l’ancien Messin, dans la mesure où l’effectif d’Ole Gunnar Solskjær risque de connaitre un déficit à la fin de la saison. Selon le tabloïd anglais, ‘’Phil Jones devrait quitter Old Trafford cet été, tandis que Chris Smalling pourrait rendre son prêt à Roma permanent’’. Pour toutes ces raisons évoquées, ‘’The Sun’’, qui cite le quotidien sportif italien ‘’Tuttosport’’, espère que le Napoli ‘’acceptera enfin de céder son défenseur central sénégalais, qui est toujours sous contrat jusqu’en 2023’’. L’arrivée de Kalidou Koulibaly serait une excellente affaire pour le coach Solskjær qui disposerait de la paire Harry Maguire, acheté à 85 millions de livres sterling à Leicester City l’été dernier, et Koulibaly, dans l’axe central.

Mais ce dossier n’est pas aussi simple qu’il le paraisse. Car Manchester United doit faire face à la rude concurrence du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale française, à plusieurs reprises, a évoqué le non du Sénégalais comme potentiel successeur de Thiago Silva dont le contrat expirera à la fin de la saison. Selon la presse française, le défenseur des Lions est devenu ‘’la priorité’’ du champion de France en titre, depuis le retour de Leonardo, l’était dernier, au poste de directeur sportif du PSG.

Depuis son arrivée en 2014 en Italie, Kalidou Koulibaly a progressivement pris ses marques dans l’axe central de Naples où il s’est installé en patron. L’ancien sociétaire de Genk, en Belgique, s’est même imposé en Serie A et sur la scène footballistique européenne comme l’un des meilleurs défenseurs à l’heure actuelle. Mais cette saison n’a pas été facile pour le natif de Saint-Dié-des-Vosges (France). A cause de problèmes musculaires à la cuisse, il a été éloigné des pelouses pour 11 matches, tout au long de cette campagne. Il n’a effectué que 21 apparitions toutes compétitions confondues.

LOUIS GEORGES DIATTA