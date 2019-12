Dans ‘’QuesTekki’’ de ce mardi, il est également question de la nouvelle monnaie, l’Eco. Mamadou Lamine Diallo n’a pas été tendre qui, dit-il, ‘’est dans ses petits souliers’’ après avoir soutenu pendant longtemps que le franc CFA n’avait que des avantages. Avis que ne partage pas la jeunesse qui n’a eu cesse de demander la création d’une nouvelle monnaie.

‘’Agacé par un sentiment anti - français grandissant dans l’Afrique de l’Ouest, Macron a décidé d’accélérer des réformes étudiées depuis quelques années. Alassane Ouattara, aussi voudrait briguer un troisième mandat et sait que la jeunesse ivoirienne est sensible à l’indépendance monétaire. Ainsi, pour des raisons politiciennes, le franc CFA sera remplacé par l’éco. Tant mieux, si on évite la balkanisation monétaire et si on engage une politique monétaire plus active’’, apprécie l’économiste et leader du mouvement Tekki.