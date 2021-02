En raison du niveau de propagation de la maladie de la Covid-19 au Sénégal ces derniers temps, l’Inspection d’académie de Dakar a annoncé, hier, un réaménagement des horaires à l’élémentaire, incluant une suspension des cours de l’après-midi, les mardis et jeudis, à compter du 8 février "jusqu’à nouvel ordre’’.

‘’Au regard du contexte marqué par l’expansion de la pandémie Covid-19 et en vue de limiter au mieux les déplacements des élèves et des enseignants des écoles élémentaires du public comme du privé, les cours de l’après-midi du mardi et du jeudi sont suspendus jusqu’à nouvel ordre’’, a informé dans une circulaire l’inspectrice d’académie de Dakar, Khadidiatou Diallo.

En effet, les heures de travail sont réaménagées ainsi qu’il suit : du lundi au jeudi, de 8 h à 14 h, et le vendredi de 8 h à 13 h". Selon Mme Diallo, c’est ’’pour se conformer’’ au quantum horaire en vigueur. La même source précise que les nouvelles dispositions seront effectives à partir du 8 février.