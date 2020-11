Ecoles Privées

Les parents d’élèves ont des soutiens de taille dans leur combat qui les oppose aux écoles privées qui continuent d’exiger le paiement de trois mois de scolarité pendant lesquels les écoles étaient fermées, en raison de la Covid-19.

En effet, selon une note reçue à ‘’EnQuête’’, l’Association sénégalaise de défense des consommateurs (SOS Consommateurs) en concertation avec des associations de parents d’élèves, des syndicats d’enseignants, d’organisations de la société civile et de simples citoyens, a décidé d’organiser une marche de protestation pour dire ‘’non au chantage et pour exiger des autorités le règlement global et définitif des scolarités de mars, avril et mai 2020 exigées indument, ainsi que la réglementation des nouvelles conditions d’inscription dans les écoles privées’’.

Car, d’après SOS Consommateurs, ce qu’exigent certaines écoles privées est juste ‘’illégal, malhonnête et abusif’’. Et elle considère que, dans cette affaire, la tutelle a démissionné. ‘’L’Etat du Sénégal, à travers ses ministres concernés, a avoué son impuissance et sa volonté de livrer les parents au chantage des écoles privées. C’est une démission’’, s’est-elle indigné.