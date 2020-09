Les PME sénégalaises ont été fortement impactées par la crise sanitaire. Ainsi, pour faciliter la relance des économies de ces petites et moyennes entreprises, l’ADEPME a lancé, hier, en présence du ministre du Commerce, la 2e édition du concours national de Business plan, avec comme objectif principal soutenir les plans de relance de 120 entreprises. À cet effet, l’Agence de développement des petites et moyennes entreprises a déjà mobilisé, avec l’appui de la Banque mondiale, plus de 2 milliards de francs CFA. Ce financement est destiné à des projets en lien avec le développement du tourisme et des petites et moyennes entreprises impactées par les effets de la Covid-19 afin d’accompagner leur plan de relance.

Cette 2e édition du concours national de Business plan veut aussi soutenir la compétitivité des PME sénégalaises ayant un impact positif sur le plan environnemental, social et économique. Lors de ce concours, l’ADEPME veut identifier les entreprises novatrices, pourvoyeuses d’emplois et primer ainsi les 120 meilleures d’entre-elles pour les accompagner dans la croissance et la reprise de leur activité post-Covid-19. Les entreprises sélectionnées vont bénéficier, en plus d’une assistance technique, sous forme de formation, de la modernisation de l’outil de gestion, de l’appui à la certification, d’assistance à l’accès au marché, un appui financier non-remboursable compris entre 5 et 20 millions de francs CFA.

‘’Suivant une enquête de l’ADEPME, les effets de la Covid-19 sur le fonctionnement/production des PME ont été ressentis en termes d’annulation ou de diminution des commandes clients à hauteur de 57 %, de perturbation des chaines d’approvisionnement de 46 %, d’annulation de voyages commerciaux de 39 %, de rupture de stock ou sur-stockage de 34 % et d’absentéisme du personnel pour risque sanitaire de 27 %’’, a confié le ministre du Commerce et des Petites et moyennes industries, Aminata Assome Diatta, qui présidait la cérémonie de lancement.

En outre, l’évènement cible toute entreprise de droit sénégalais ayant un historique d’activité d’un an à sept ans et qui a un projet de développement post Covid-19. Les inscriptions pour participer sont ouvertes du 7 septembre au 7 octobre, soit une période d’un mois pour soumettre son business plan.

ABBA BA