Le Magal sera célébré le 6 octobre prochain. Les préparatifs vont bon train, du côté des fidèles mourides. L’affaire Aida Diallo, du nom de la veuve du guide des Thiantacounes, retient l’attention, depuis quelques jours. Le khalife général des mourides lui a rappelé, hier, qu’elle doit se ranger derrière Serigne Saliou Thioune.

‘’Nous interdisons à Aida Diallo d’organiser des manifestations et rassemblements, ou encore d’implanter des bâches pour regrouper des gens’’, a déclaré, hier, Serigne Modou Lo Ngabou qui s’exprimait au nom du khalife général des mourides, lors d’un point de presse au siège du Dahira Safinatoul Aman sis en face de la sous-préfecture de Ndam.

‘’Nous sommes au regret de constater que Sokhna Aida Diallo a refusé systématiquement de respecter le ‘ndiguel’ qui voudrait qu’elle se range derrière Serigne Saliou Thioune. Il lui est formellement interdit de faire des festivités, comme elle l’avait fait l’année dernière’’, a-t-il poursuivi. Soulignant que Serigne Saliou Thioune a, lui, scrupuleusement respecté toutes les directives du khalife général des mourides.

De ce fait, il dit regretter amèrement la tournure prise par les événements, après le décès de Cheikh Béthio Thoune et qui ont trait à son khalifat. ‘’Les descendants de Serigne Touba et dignitaires mourides auraient souhaité voir les héritiers de Cheikh Béthio unis et non se déchirer, comme ils le font actuellement. Ils doivent, conformément à la tradition mouride, se ranger derrière l’ainé homme. Et c’est Serigne Saliou Thioune. Serigne Cheikh Saliou Mbacké, qui est leur guide spirituel, a clairement dit qu'il suivait à la lettre les directives de Serigne Mountakha sur toutes les questions et sur celle-ci essentiellement’’.

Ceci étant dit, le dignitaire tient à prévenir les talibés : ‘’La position de Touba est claire : quelle que soit l’énormité des avoirs d’Aida Diallo et sa puissance financière, les héritiers de Serigne Touba n’en veulent pas et quiconque s'aventure à s'en procurer, doit savoir que son attitude est en porte-à-faux avec celle de Serigne Touba.’’

Cette sortie de Serigne Modou Lo Ngabou s’inscrit dans une démarche de clarification. ‘’Vous avez noté beaucoup de bruit et d’appels téléphoniques de talibés résidant au Sénégal ou à l’étranger qui venaient aux nouvelles, pour s’enquérir de l’affaire de cette femme de Serigne Béthio Thioune, plus connue sous le nom d’Aida Diallo. Le khalife nous avait instruits, moi et Cheikh Bass, de régler l’affaire Aida Diallo.

A pareille époque, l’année dernière, il y avait des remous concernant cette dame et ceux qui étaient avec elle à Ngabou, pour les besoins du Magal. Que nul ne perde de vue que le Cheikh a toujours considéré Ngabou comme un quartier de Touba. Il a été construit en 1917 par Serigne Touba qui disait : ‘Ngabou est mon ‘penk.’ D’ailleurs, Serigne Saliou vouait un grand respect à Ngabou où sont appliqués tous les interdits en cours à Touba. Serigne Mountakha Mbacké n'a pas varié sur sa position de l’année dernière. Comme tous les talibés et fidèles, elle peut célébrer le Magal dans cette maison de Cheikh Béthio sans aucun problème’’.

Justement, à Ngabou, le camp d’Aida Diallo s’active aux préparatifs du Magal. En attendant l’arrivée prochaine de la dame, les chargés de l’organisation s’affairent aux derniers préparatifs.

