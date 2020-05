Le ministère de l’Education nationale (MEN) a tenu une réunion en visioconférence avec les SG du G7 mardi dernier. La rencontre portait sur le partage des paramètres et les suggestions pouvant permettre une bonne reprise des cours à partir du 2 juin. A l’issue de celle-ci, ont été retenus les points essentiels ci-après : des comités locaux seront installés au niveau local, départemental et régional. Les acteurs vont être représentés autour des autorités administratives et territoriales.

Ils vont se prononcer sur les besoins à prendre en charge, tant sur le plan logistique (masques, gangs, lieux d'enseignements-apprentissages, le personnel enseignant selon le besoin, les cartes professionnelles, les autorisations...) que sur le plan sécuritaire (environnement scolaire, mobilité du personnel, surtout sur le plan du transport urbain et interurbain). Il a été également envisagé la mise à disposition du personnel dans les circonscriptions de service pour éventuellement procéder à des confinements durant 14 jours, afin de garantir la sécurité du milieu pédagogique (à partir du 18 juin).

...Concernant les dates retenues pour les examens d’entrée en 6e/CFEE, il est provisoirement retenu les 27 et 28 juillet. Pour le BFEM, le 17 août est projeté et pour le Bac, le 3 août est escompté, en accord avec le ministère de l’Enseignement supérieur. Des inquiétudes ont été formulées par les SG, lors de cette réunion. Elles sont relatives

au déplacement interurbain du personnel et des élèves. Mais aussi à la sécurité des établissements, avec l'ouverture des commerces autour des établissements, surtout ceux de vente d'aliments. Les appréhensions concernent également la prise éventuelle de décret pour la prolongation de l'année scolaire. Mais également la poursuite des enseignements pour les classes intermédiaires, en prenant en compte les compositions déjà tenues dans des établissements et les académies qui ont connu des difficultés. Ce schéma consensuel retenu, pour son éventuelle mise en œuvre, dépend de l'avis technique et sanitaire du Comité national de lutte contre la Covid-19.