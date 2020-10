Le ministère du Pétrole et des Energies a organisé, hier, un atelier de restitution des résultats du projet ‘’Stratégies optimales en matière d’efficacité énergétique pour une justice énergétique des femmes en milieu rural et développement à faible émission de carbone’’.

Comment concilier les besoins énergétiques durables en milieu rural et le genre ? Le projet ‘’Stratégies optimales en matière d’efficacité énergétique pour une justice énergétique des femmes en milieu rural et développement à faible émission de carbone’’ y a apporté quelques réponses. Ceci, lors d’un atelier de restitution organisé hier par le ministère du Pétrole et des Energies (MPE).

Réunissant l’ensemble des acteurs du secteur et leurs partenaires, notamment l’université Cheikh Anta Diop à travers l’Ecole supérieure polytechnique (ESP) et l’Ecole supérieure d’économie appliquée (Esea, ex-Enea), la rencontre visait le partage des résultats de recherches avec les acteurs du secteur énergétique pour leur mise en œuvre.

L’accès à l’électricité demeure instable dans la plupart de nos pays, surtout dans les milieux ruraux, et ralentit la marche vers le progrès économique et social. C’est dans ce cadre que le Centre de recherche pour le développement international (CRDI) a financé en 2017 ce projet, afin d’identifier les stratégies optimales en matière d’efficacité énergétique permettant de promouvoir la justice énergétique pour les femmes dans les zones rurales d'Afrique subsaharienne.

Venu présider l’atelier, le secrétaire général du ministère du Pétrole et des Energies a rappelé l’importance d’une justice énergétique et de l’intégration du genre, des principes de mise en œuvre de la politique énergétique du gouvernement. C’est pourquoi, souligne Adama Diallo, ‘’l’Etat a mis en place un système d’harmonisation des tarifs de l’électricité sur l’étendue du territoire et investi d’importantes ressources du budget du ministère dans l’électrification rurale pour résorber toute forme d’inégalité. Vous l’avez compris, les stratégies optimales d’efficacité énergétique sont nécessaires, à côté des politiques d’optimisation du système d’offre. Elles sont toutes aussi nécessaires dans le domaine de la promotion de l’énergie de cuisson propre’’.

Cela est d’autant plus vrai qu’à la nécessité de mettre l’énergie à la portée des populations rurales pour réduire les inégalités d’accès à l’énergie entre les villes et les campagnes, s’ajoute une deuxième urgence qui consiste à permettre aux femmes du monde rural de bénéficier d’un accès régulier et suffisant à l’énergie combien nécessaire pour améliorer leurs conditions de vie.

Avant d’argumenter de la sorte, des enquêtes auprès de plus de 2 000 ménages ruraux et plus d’une centaine d’entrevues et de focus groups ont été réalisés dans le cadre de ce projet. Etalé sur trois ans, le programme est piloté par la firme Econoler, leader mondial des services-conseils en matière d’efficacité énergétique, avec l’étroite collaboration de chercheurs universitaires du Bénin, du Sénégal et du Togo.

De plus, le secrétaire général du ministère du Pétrole et des Energies a rappelé qu’une satisfaction des besoins spécifiques des hommes et des femmes en matière d’accès aux services énergétiques pour transformer leur vie et se réaliser pleinement, est essentiellement une question de droit et de justice. Dans cette optique, Adama Diallo a réitéré l’engagement du gouvernement du Sénégal à accompagner la mise en œuvre de la justice et de l’équité énergétique, à travers la Lettre de politique de développement du secteur de l’Energie (LPDSE 2019-2023).

Et ‘’dans un contexte de persistance d’inégalités entre les hommes et les femmes, d’une part, et entre territoires, d’autre part, il y a des raisons d’espérer au Sénégal, car le pays est engagé, avec l’appui des partenaires techniques et financiers, à poursuivre les efforts pour la promotion de l’équité et de l’égalité hommes-femmes’’, assure-t-il.

Lamine Diouf