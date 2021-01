Le bilan provisoire de l’effondrement du bâtiment de la société 3MD Energy, survenu avant-hier dans la journée, est passé d’un à quatre morts. Deux autres blessés sont dans un état jugé grave.

Avant-hier dans la journée, le village de Khodoba, situé entre Km50 et la commune de Pout, a été le théâtre d’une scène tragique. L’effondrement d’un immeuble R+3 appartenant à l’entreprise 3MD Energy, sise sur la route nationale menant à Thiès, y a causé la mort de quatre personnes. Tous des travailleurs de ladite boîte. D’après plusieurs sources et témoins, le bâtiment s’est affaissé bien avant l’heure de la pause et pendant que les ouvriers y effectuaient quelques travaux.

Tout d’abord, un mort et des blessés graves ont été dénombrés. D’autres victimes se trouvaient encore sous les décombres. Mais, hier matin, trois autres individus ont trouvé la mort des suites de leurs blessures. Le bilan provisoire est donc passé à quatre morts.

Cette dame, qui tient son petit commerce à proximité du bâtiment qui s’est effondré, raconte, le cœur meurtri, cette scène d’horreur qui a plongé le village de Khodoba dans la tristesse. ‘’J’ai côtoyé les ouvriers de cette entreprise depuis qu’ils ont commencé à travailler ici. C’est moi qui leur vendais tous les jours de quoi petit-déjeuner. Cet accident survenu mercredi est très douloureux. La plupart de ces jeunes ouvriers n’habitent pas dans ce village, mais, ils ont fini par intégrer la communauté. Tout cela est difficile à supporter. Cependant, on s’en remet à Dieu, car c’est lui qui donne et reprend à sa manière’’, dit Khadidiatou Dionne.

Même constat fait par cette restauratrice qui tient son espace non loin des lieux du drame. Adama rapporte que l’effondrement du bâtiment a été accompagné d’un grand bruit. Quand l’immeuble est tombé, narre-t-elle, j’ai crié pour alerter les populations et appeler au secours. ‘’Avant-hier, j’ai eu la peur de ma vie. Mais c’est la volonté de Dieu. Dans cet accident, il y a eu des morts et des blessés. Du fond du cœur, je prie pour que ceux qui sont blessés puissent retrouver très vite la santé. A ceux qui sont morts, je les confie à Allah. C’est le destin ; il faut juste l’accepter’’, regrette et admet Adama.

Mais pourquoi et subitement le bâtiment appartenant à la société 3MD s’est-il effondré ? Une question sans réponse, pour le moment.

GAUSTIN DIATTA (THIES)