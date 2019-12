Le Conseil national de l’Ordre des médecins du Sénégal a décidé de prendre ses responsabilités pour organiser les élections de renouvellement. Ce, en rejetant, la date qui est retenue par le ministre de tutelle Abdoulaye Diouf Sarr.

Ce sont des membres du conseil de l’Ordre très remontés qui ont fait face hier à la presse. Ils dénoncent l’attitude du ministère de la Santé et de l’Action Sociale qui s’immisce dans les affaires de l’Ordre National des médecins du Sénégal (Onms). Selon son président, Docteur Alpha Boubacar Sy, les médecins ne comptent pas aller au vote le 25 janvier prochain date retenue par le département du ministre Abdoulaye Diouf Sarr. ‘’La position de L’Ordre est claire et n’est pas négociable. A deux reprises, ce ministère nous a demandé de reporter les élections. Mais, cette fois-ci, c’est trop’’, précise Dr Sy. A son avis, les médecins ne vont pas laisser les structures de santé pour répondre à un vote de qui que ce soit. ‘’Nous avons pris nos responsabilités. Nous allons organiser très prochainement les élections de l’Ordre. Pour l’instant, nous n’allons pas dévoiler la date. Mais, cela peut être au mois de mars. Parce qu’il faut d’abord lancer un appel à candidature pour 2 mois’’, informe-t-il.

D’ailleurs, il soutient que le ministère, qui veut organiser les élections en janvier, n’a même pas lancé un appel à candidature. ‘’Je ne comprends pas ce qu’il compte faire, en voulant organiser les choses. Il veut remettre en cause l’indépendance professionnelle des médecins qui est un principe universel que l’Ordre ne pourrait accepter’’, dit-il. Ceci, explique le vice-président de l’Ordre, Docteur Joseph Mendy, est d’autant plus vrai que les deux tentatives d’organisation des élections ont été reportées. Le but de ce comportement, dit-il, n’est aujourd’hui qu’un secret de polichinelle. ‘’Il veut montrer, à travers ces manœuvres, que l’administration de l’Ordre ne marche pas. Ceci est contraire à la réalité’’.

Par ailleurs, le conseil de l’Ordre demande au ministère d’arrêter ses tentatives de déstabilisation et de s’occuper des problèmes des médecins en spécialisation, car le pays a besoin de spécialistes. Il leur recommande, en outre, de trouver des solutions aux problèmes des médecins internes des hôpitaux par rapport à leur statut. ‘’Le ministère doit travailler à améliorer le statut social des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes, de prendre des initiatives pour lutter contre le trafic des faux médicaments. Son travail est de lutter contre la pratique illégale de la médecine, de la pharmacie et de la chirurgie dentaire’’, liste Dr Mendy.

Ce sont autant de domaines, dit-il, dans lesquels l’action positive du ministère est attendue en lieu et place des conflits qui mettraient en danger la santé des Sénégalais’’.

VIVIANE DIATTA