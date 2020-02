Le Sénégal a choisi, ce lundi, ses représentants au Parlement de la CEDEAO, pour les quatre ans à venir. Le président de l’institution communautaire sortant n’a cependant pas manqué de fustiger la démarche de l’Assemblée nationale à son égard. Pour Moustapha Cissé Lo, son bilan n’a pas été mis en exergue par ses pairs sénégalais.

Le Sénégal a élu un nouveau bureau pour le représenter au Parlement de la CEDEAO. La nouvelle équipe, dirigée par le député Aimé Assine, est composée d’Ibrahima Sall, Souleymane Ndoye, Adama Sylla, Abdoulaye Willane et Woré Sarr. Ainsi, d’après le président de l’institution sénégalaise, l’élection des parlementaires à la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) est simple. Il s’agit, selon Moustapha Niasse, d’élire six titulaires et six suppléants proposés par les groupes parlementaires et les non-inscrits. A la suite de cela, les députés sont invités à un scrutin secret. Ainsi, 108 députés sont passés aux urnes et 101 d’entre eux ont été favorables à la liste proposée.

Seulement, le président du Parlement de la CEDEAO sortant est convaincu que les étapes ont été brouillées dans le processus. Pour Moustapha Cissé Lo, il fallait revenir sur le ‘’travail remarquable’’ abattu par son équipe. ‘’Je pense qu’avant le vote, le président de l’Assemblée nationale devrait lancer quelques mots de remerciements à l’endroit de l’équipe qui a représenté le Sénégal. Nous avons fait mieux que ceux qui nous ont précédés, dix fois plus que les trois dernières législatures. C’est tout à l’honneur du Sénégal. Nous avons fait du bon travail. Pourquoi cette jalousie et cette méchanceté de ne pas prononcer un mot sur les députés qui ont répondu favorablement à l’attente du président Macky Sall ?’’, fustige le prédécesseur d’Aimé Assine.

D’une voix résonnante dans le hall de l’Assemblée nationale, le tonitruant député précise qu’il a choisi de ne pas figurer sur la nouvelle liste proposée au vote. A l’en croire, la nouvelle équipe sera capable de gérer la continuité, car certains, souligne-t-il, ont été dans la précédente législature. Pour Moustapha Cissé Lo, l’indifférence de l’hémicycle, en particulier de son président à son égard, est liée, en partie, à ses sorties contre certains responsables du régime. ‘’Je continuerai à jouer mon rôle de député et de dénoncer les mauvaises gestions. Je mettrai à nu toutes les irrégularités qu’on veut cacher au gouvernement et au peuple. Ils m’ont évalué avec une commission interne, mais personne ne m’a épinglé. Au contraire, j’ai été félicité’’, poursuit l’ancien président du Parlement de la CEDEAO.

Ce dernier, déterminé à solder ses comptes avec Moustapha Niasse, assène ses vérités. ‘’Vous avez tous remarqué la chaleur qu’il fait à l’Assemblée nationale. Qu’on nous dise où est passé l’argent de l’institution. On refuse d’admettre la réalité’’, fustige Cissé Lo. Qui pense d’ailleurs qu’être député de la majorité n’empêche en rien d’être objectif. Pour lui, la mise en œuvre de la politique du gouvernement pose problème. ‘’Ceux qui sont épinglés par la Cour des comptes ou l’Ofnac devraient répondre de leur gestion. Nos dirigeants doivent être transparents’’, indique le parlementaire.