L’ambition de Didier Drogba de se présenter à l’élection à la présidence de la FIF (Fédération ivoirienne de football) ne devrait même pas aller jusqu’au dépôt de candidature. D’après les informations recueillies ce jour, l’Association des Médecins de football, dernier groupement d’intérêt à accorder son parrainage a choisi. Et ce n’est pas l’ancien buteur de Chelsea.

Les Médecins auraient décidé de confier leur confiance à Sory Diabaté pour la FIF. Une annonce qui sonne la fin des ambitions de Drogba. Car tout prétendant à la FIF doit pouvoir bénéficier d’un parrainage d’un Groupement d’intérêt. Or jusque-là, que ce soit les anciens joueurs, les arbitres, les entraineurs et même l’AFI dont il est vice-président, tous l’ont snobé. La bataille pour la présidence de la FIF devrait donc se tenir entre Idriss Diallo et Sory Diabaté.