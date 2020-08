Les élections locales qui ont été reportées au plus tard le 21 mars 2021, doivent se tenir, quelle que soit l’évolution de la Covid-19. C’est ce qu’a soutenu le mouvement Taxaw Temm dans un communiqué transmis hier à ‘’EnQuête’’.

La situation actuelle du Sénégal peut être résumée en ces termes, selon le mouvement Taxaw Temm. Il s’agit d’une ‘’gouvernance dilettante’’ au plan politique, économique et social, avec des ‘’tergiversations, reniements, palinodies, foncistes mal maîtrisés’’. Dans un communiqué transmis hier à EnQuête’’, le mouvement politique estime que les environnements sont ‘’dégradés’’, les villes ‘’abimées, naufragées’’, les villages ‘’assoiffés’’ et s’y ajoutent pour tous des ‘’menaces’’ sur la fourniture d’énergie. D’après Taxaw Temm, l’appauvrissement s’est ‘’accentué’’, la mendicité est devenue ‘’plus largement étalée’’.

Il est aussi relevé la ‘’perte des repères’’ pour la solidarité et le redressement, malgré quelques foyers de résilience. Mais aussi la ‘’frénésie ubuesque’’ des tenants du pouvoir dans l’accaparement des terres et les constructions ‘’rapides et inadaptées’’, la riposte larvée et graduelle’’ des populations et mouvements sociaux et citoyens. ‘’Le pays continue de payer un lourd tribut à l’incompétence de l’équipe dirigeante qui s’appuie sur la coalition Bennoo Bokk Yaakaar qui ne compte plus que sur l’apathie citoyenne : la terreur et l’emprisonnement des citoyens déterminés, la dispersion de l’opposition, l’absence d’une alternative structurée, programmée et responsable. Nous pensons que le CRD est cette alternative. L’enjeu est de travailler à son renforcement pour qu’il devienne une force populaire et responsable’’, affirme Taxaw Temm.