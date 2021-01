L’équipe du Sénégal, qui domine le groupe B (6 pts) évoluera à Yaoundé, au Cameroun du 19 au 21 février prochain, pour la dernière fenêtre des éliminatoires de l’Afrobasket masculin 2021. Le coach Boniface Ndong et ses collaborateurs ont publié une liste de présélection de 19 joueurs, avec Oumar Branco Badio, qui effectue son retour, et Babacar Touré, qui vient en sélection nationale pour la première fois.

Boniface Ndong annonce les couleurs pour la prochaine étape des éliminatoires de l’Afrobasket-2021. A un mois du démarrage de la 3e et dernière fenêtre des qualifications, le sélectionneur national a sorti une liste de 19 joueurs présélectionnés. Le groupe de joueurs qui avait pris part à la phase précédente au tournoi de Kigali, en novembre 2020, est presque reconduit par l’ancien international sénégalais. Seulement deux éléments ne figurent pas sur la présente liste. Il s’agit du meneur Assane Sy et de l’ailier fort Maurice Ndour. Ce dernier n’avait pas d’ailleurs joué le moindre match au Rwanda, pour avoir chopé le virus du nouveau coronavirus.

Le coach des Lions a fait appel à de nouveaux joueurs qui pourraient connaitre leur première sélection avec le Sénégal. C’est le cas du pivot Babacar Touré (25 ans, 2,13 m, 109 kg) et l’arrière Mohamed Alga Ndiaye. Le premier nommé a rejoint l’été dernier l’élite du basket français, en signant à Roanne, pour son premier contrat professionnel. Sorti fraichement de l’université d’Eastern Michigan (Etats-Unis), la nouvelle recrue de Boniface Ndong est un ancien pensionnaire de Seed Academy où il a fait deux ans avant de rejoindre le basket universitaire des Etats-Unis. Il pourrait renforcer le jeu intérieur des Lions, grâce à ses qualités athlétiques et techniques. Pour sa part, il évolue au club de Ryerson University, au Canada. Il faisait partie de la première présélection du technicien, en novembre. Mais il n’avait pas été retenu parmi les 12, contrairement à Amar Sylla et Malick Dime qui ont pu honorer leur première sélection avec les Lions.

On note également le retour du joueur de Barcelone, en Espagne, El Hadj Oumar Brancou Badio dans la Tanière. L’ancien meneur du Saltigué de Rufisque a intégré pour la première fois la sélection nationale, lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2019, sous la houlette d’Abdourahmane Ndiaye ‘’Adidas’’. Le nom de Mohamed Faye également revient sur la liste de Ndong. L’ailier de Promitheas Patras, en Grèce, avait déclaré forfait en novembre.

Le basket local est également bien représenté par cinq joueurs, avec une bonne présence des Douaniers. Il s’agit d’Alkaly Ndour (AS Douanes), Thierno Ibrahima Niang (Duc), Louis Adams (AS Douanes), Serigne Bamba Guèye (AS Douanes), Cheikh Bamba Diallo (AS Douanes) et Pape Moustapha Diop (Duc).

Le Sénégal occupe la première place de la poule B, avec 6 points (3 victoires en autant de matches), devant l’Angola (2e, 5 pts), le Kenya (3e, 4 pts) et le Mozambique (4e, 3 pts). Les trois meilleures équipes des cinq groupes se qualifieront pour la phase finale du Fiba AfroBasket-2021.