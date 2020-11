L’équipe masculine du Sénégal de basket a obtenu difficilement sa 2e victoire (57-60) hier, contre le Mozambique, comptant pour la 2e journée des éliminatoires de l’Afrobasket-2021. Les Lions jouent leur 3e et dernier match du tournoi de Kigali, ce soir (18 h), contre l’Angola.

Le Sénégal a enregistré, hier, sa 2e victoire d’affilée, au tournoi de Kigali comptant pour les éliminatoires de l’Afrobasket-2021. Les Lions ont pris le dessus sur le Mozambique (3e, 2 pts) sur le score de 60 à 53. A cause de ce score très court, l’équipe sénégalaise, reléguée à la 2e place (4 pts, +45), a perdu la tête du classement au profit de l’Angola (1er, 4 pts, +46). Les Angolais ont battu, en peu plus tôt, les Kényans (4e, 2 pts) sur le score de 83 à 66.

Le sélectionneur national a quasiment reconduit le même cinq majeur de la 1re journée, à l’exception de Youssoupha Ndoye qui a pris la place de Pape Abdou Badji.

Contrairement au match contre le Kenya, hier, les hommes du coach Boniface Ndong ont pris les choses en main dès le coup de sifflet de l’arbitre. Le score était à 2-13 dans les quatre premières minutes de jeu, soit 11 points d’écart. Les Lions auraient même pu prendre plus de distance par rapport à l’adversaire, mais c’était sans compter avec leur maladresse, notamment sur les tirs primés. Sur 5 tentatives, aucune n’a trouvé le cercle du panier. Le rendement sous le cerceau n’est pas non plus fameux. Sur 6 essais, ils n’ont réussi que 6 paniers, soit une réussite de 42,86 %. A la fin du premier quart-temps l’écart n’est que de neuf points (7-16). Les Mozambicains ont repris le 2e acte sur la même lancée. Ce qui leur a permis de revenir à six longueurs. Mais les Lions ont sonné la riposte, en ajustant leur adresse sur les tirs de loin. C’est Mbaye Ndiaye qui a montré la voie. Il est imité dans la foulée par Clevin Hannah. Cette belle séquence a permis aux Lions de se détacher un peu et d’aller à la pause avec un avantage de 12 points (20-32).

Au retour des vestiaires, les hommes du coach Boniface ont mis le turbo. Avec beaucoup plus de réussite, Youssoupha Ndoye et ses coéquipiers ont pris l’ascendant sur l’adversaire qui a un peu lâché du lest. L’écart entre les deux équipes est de 17 points, à la fin du 3e quart-temps (32-49). La suite s’annonçait plus facile pour les Sénégalais. Mais les Mozambicains n’avaient pas dit leur dernier mot. Le coach Milagre Macome et ses hommes, battus d’entrée par l’Angola, ont besoin de victoire pour maintenir leurs chances de qualification. Pour cela, ils pouvaient compter sur Kendal Allen Manuel qui a terminé meilleur marqueur de la partie avec 20 points et Pio Matos (10 pts) qui a obtenu la meilleure évaluation du match (17). A force de pousser, l’équipe mozambicaine a fait douter celle du Sénégal. Les Sénégalais ont perdu leur basket et multiplié les pertes de balles et les paniers faciles. Ils ont failli subir un hold-up à la Mozambicaine. Heureusement qu’ils ont pu résister et remporté le match avec seulement 7 points de différence (53-60).

Les Lions peuvent remercier Clevin Hannah qui a obtenu une évaluation de 17, à égalité avec le Mozambicain Matos. Le meneur de jeu américano-sénégalais est d’ailleurs le meilleur marqueur de son équipe avec 13 points, dont 3 paniers primés. Il a servi 9 passes décisives et récupéré 3 rebonds défensifs.

Sénégal - Angola, bataille de leadership

Après deux victoires de rang, le Sénégal va jouer, ce soir (18 h), sa dernière rencontre du tournoi de Kigali comptant pour les éliminatoires de l’Afrobasket-2021. Pour terminer en beauté, les Lions vont affronter l’Angola dans le choc de la poule B. Les deux équipes se retrouvent trois ans après leur dernière confrontation à la dernière édition des Championnats d’Afrique de basket Dakar-Tunis 2017. Le Sénégal s’était imposé (66-57) en quarts de finale, avant de s’incliner (76-71) en demi-finales face au Nigeria.

Les Palancas Negras, qui dominaient le basket masculin africain durant la dernière décennie, semblent perdre un peu la main. En 2017 en Tunisie, pour la première fois depuis 1983, la sélection angolaise n’a pas atteint le podium. Elle était classée au 7e rang. Mais les Angolais sont bien entrés dans le tournoi de Kigali, avec deux victoires successives. Les hommes du coach José Neto ont battu d’entrée le Mozambique (87-58) avant d’enchainer avec le Kenya (66-83).

Résultats Nigeria - Soudan du Sud 76-56 Kenya - Angola Mozambique - Sénégal Mali - Rwanda Aujourd’hui 9h Tunisie - Madagascar 12h Centrafrique - RD Congo 15h Mozambique - Kenya 18h Sénégal - Angola

LOUIS GEORGES DIATTA