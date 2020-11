Belle victoire du Sénégal qui a battu, ce vendredi à Kigali, l’Angola par 15 points d’écart et occupe la première place du groupe B. Les hommes du coach Boniface Ndong ont tiré les leçons de leur victoire étriquée face au Mozambique, jeudi dernier. Face à l’Angola, un des grands d’Afrique, Les Lions ont réussi un très bon match.

Dès le premier round, Youssoupha Ndoye et ses coéquipiers ont affiché leurs ambitions contraignant l’adversaire à rester 3 minutes sans scorer. L’Angola ne réussira à comptabiliser que 5 points à la fin du quart-temps, là où le Sénégal claque 18 points. Les Sénégalais vont dérouler la même stratégie offensive durant la seconde période. Obligeant les Angolais à marquer moins et à commettre beaucoup de fautes. Clevin Hannah toujours aussi clairvoyant et Youssoupha Ndoye déterminé, les Palancas Negras n’ont vu que du feu à la pause (37-19).

Au retour des vestiaires, les hommes de José Neto se sont montrés plus rudes dans les duels. Le coach Boniface Ndong à rappeler à l’ordre ses joueurs, lors des temps morts. Les Lions vont ajouter 11 points au compteur en encaissant 10 (48-29). Le dernier quart-temps a été plus difficile pour le Sénégal face à une équipe angolaise qui montait en puissance. Mais les Lions n’ont pas perdu de vue les consignes du coach. Présents sur les rebonds, adroits sur les tirs, ils ont répondu présent de bout en bout. Ils ont réussi à maintenir l’écart à 15 points jusqu’à la fin du temps réglementaire (66-51).

Le tournoi de Kigali est terminé. Les Lions terminent à la première place du groupe B. Il ne reste qu’une fenêtre pour boucler la qualification pour l’Afrobasket 2021, elle aura lieu en février prochain.

WIWSPORT.COM