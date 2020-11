Le Sénégal a remporté son premier match comptant pour les éliminatoires de l’Afrobasket-2021. Les Lions se sont imposés largement (92-54) face au Kenya, sous la houlette de leur nouveau coach Boniface Ndong, qui a réussi son baptême du feu.

L’équipe masculine du Sénégal a réalisé une belle entrée en matière, au tournoi de Kigali. Les Lions ont remporté leur premier match comptant pour les éliminatoires de l’Afrobasket-2021 contre le Kenya. Les hommes du coach Boniface Ndong ont réussi à faire respecter leur rang, en s’imposant largement sur le score de 92 à 54, 38 points d’écart, face aux Morans qui espéraient bousculer la hiérarchie.

Ce désir de créer la sensation explique d’ailleurs le début de partie serré entre les deux équipes. D’entrée, les protégés de Cliff Owuor ont affiché leur faim de victoire. Ils ont été les premiers à lancer les hostilités, allant titiller l’adversaire dans ses derniers retranchements. Ils ont réussi à prendre les devants avec un tir primé et un panier à deux points en deux attaques successives. Le score est à 5-0 à la 1re mn de jeu. Les Kényans ont misé sur leur adresse pour contrôler le compteur et une défense à deux pour museler les grandes tailles sénégalaises. Cette option leur a réussi, puisqu’ils ont dominé les débats pendant une bonne partie du premier quart-temps. Il a fallu mettre plus d’énergie pour que le Sénégal revienne dans la partie, en égalisant à la fin du premier acte (19-19).

Le coach sénégalais a bien pris la température de l’adversaire et a profité de la petite pause pour rectifier le tir. Les Lions ont donc relevé leur jeu pour reprendre le contrôle du match dans le 2e quart-temps. Avec deux tirs à trois points successifs, ils creusent l’écart à six unités dès l’entame (25-19).

Après trois minutes de jeu, le Kenya n’a mis aucun panier. La distance entre les deux équipes est de 10 points (29-19). Avec 28 points inscrits dans ce 2e acte, le Sénégal part à la mi-temps avec un avantage de 14 points (47-33).

Au retour de la pause, l’équipe sénégalaise a baissé de régime. Les Kényans ont essayé de rattraper leur retard. Les hommes du coach Owuor, profitant des nombreuses pertes de balles des Sénégalais, ont pu grappiller des points et réduire l’écart. A la fin du 3e quart-temps, ils sont revenus à six longueurs de l’adversaire (58-52). Ce score étriqué laissait entrevoir un dernier acte très disputé. Mais les Morans avaient apparemment laissé beaucoup de plumes dans le quart-temps précédent.

Face au sursaut d’orgueil des Lions, l’équipe kényane n’a rien pu faire. Les Lions prennent le large. Après quatre minutes de jeu, l’écart est de 20 points (74-54). Les carottes sont cuites et tout était devenu si facile pour eux.

A la fin du temps réglementaire, le tableau d’affichage indique le score de 92-54, soit un écart de 38 points.

Baptême du feu réussi pour Boniface Ndong et les novices

Au-delà du rang à tenir pour les Lions, il était important, pour le nouveau coach, de réussir sa première sortie sur le banc de la sélection sénégalaise. Boniface Ndong devait remporter ce match pour marquer son empreinte et aborder le reste de sa mission avec plus de sérénité. Ce qu’il a réussi à faire, en dépit du peu de temps dont il disposait pour mettre en place cette équipe qui était restée trop longtemps sans jouer. En dépit de l’absence de plusieurs cadres de l’équipe, l’ancien international sénégalais a pu mettre en place un groupe performant, avec un mélange d’anciens et de jeunes joueurs. Même si des errements ont pu être notés par moments. Mais cela est dû sûrement au fait que les joueurs n’ont pas eu beaucoup de temps pour réviser les gammes.

L’ancien pivot des Los Angeles Clippers (NBA) a bien voulu donner leur chance aux novices qui n’ont pas hésité à se saisir de cette opportunité. D’ailleurs, Ibrahima Faye a fait bonne impression, pour sa première avec les Lions. Le pivot de Stella Artois, en Belgique, s’est illustré avec le plus grand nombre de points inscrits (19). Il a obtenu la 2e meilleure évaluation du match (20), derrière le meneur Clevin Hannah (22). Pape Malick Dime (10 pts) et Mbaye Ndiaye (11 pts) se sont bien comportés, avec respectivement une évaluation de 15 et 14.

La prochaine sortie de l’équipe du Sénégal est prévue pour cet après-midi (15 h) contre le Mozambique. Classés 12e lors du dernier l’Afrobasket-2017, les Mozambicains, qui n’ont raté aucune édition de Coupe d’Afrique depuis 1997, veulent faire partie de l’aventure à Kigali en 2021. Ils se battront donc crânement à chaque match pour tirer leur épingle du jeu.

Résultats Hier Sénégal - Kenya 92-54 Angola - Mozambique Aujourd’hui 9h Nigeria - Soudan du Sud 12h Kenya - Angola 15h Mozambique - Sénégal 18h Mali - Rwanda Demain 9h Tunisie - Madagascar 12h Centrafrique - RD Congo 15h Mozambique - Kenya 18h Sénégal - Angola

LOUIS GEORGES DIATTA