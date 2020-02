Le Comité exécutif (ComEx) de la Fédération sénégalaise de football (FSF) s’est réuni ce jeudi. Il est prévu, selon un communiqué publié sur le site de la FSF, la tenue d’une réunion du Comité d’urgence pour préparer la double confrontation des Lions avec les Djurtus de la Guinée-Bissau, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (Can) Cameroun-2021.

Les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (Can) Cameroun-2021 vont reprendre au mois de mars 2020 (période du 23 au 31). En vue de la préparation des prochaines sorties des Lions, la Fédération sénégalaise de football (FSF) via son Comité d’urgence, va tenir bientôt une réunion. L’information a été donnée dans un communiqué publié sur le site officiel de l’instance dirigeante du ballon rond sénégalais (3e et 4e journées de la poule I), à l’issue de la rencontre du Comité exécutif (ComEx) de jeudi dernier.

‘’S’agissant des compétitions internationales, le Comité d’urgence va tenir une réunion préparatoire de la double confrontation Sénégal vs Guinée-Bissau, comptant pour les éliminatoires de la Can-2021’’. Les Lions dominent le groupe I (6 pts) grâce à leurs deux victoires contre le Congo (2-0) et l’Eswatini (1-4). La note ne donne pas plus de détails sur la date de la tenue du Comité d’urgence, encore moins les différents points sur lesquels les discussions vont porter. Mais les fédéraux ne manqueront pas de se pencher sur les vœux du sélectionneur national, notamment la délocalisation de la réception des Djurtus au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor.

Entre autres questions, le ComEx s’est prononcé sur les compétitions de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) et celles de la Ligue de football amateur (LFA). Ledit comité s’est ‘’félicité du bon démarrage des rencontres’’. Cependant, il a ‘’regretté les perturbations’’ survenues lors du dernier week-end de ces championnats respectifs. Il s’agit notamment des incidents notés lors de la rencontre entre l’AS Pikine et le Casa Sport (1-1), au stade Alassane Djigo, comptant pour la 8e journée de Ligue 1. ‘’Le Comité exécutif appelle les acteurs à plus de responsabilité et de retenue en attendant les décisions des organes compétents’’. Il est prévu d’ailleurs une formation des acteurs du football et la création d’un corps de stadiers pour la sécurité des compétitions.

Dans le cadre du football pro, une commission de contrôle des clubs professionnels a été mise en place de même que la commission d’appel. Le ComEx a également adopté les différents projets d’investissement proposés dans le cadre du programme Forward de la Fifa. Il s’agit surtout de la réhabilitation du stade Demba Diop.

Le Comité exécutif a également fixé la date de la prochaine Assemblée générale ordinaire de la Fédération sénégalaise de football au samedi 11 avril 2020.

LOUIS GEORGES DIATTA