Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Me Augustin Senghor, a affirmé hier, à Thiès, que le match du 28 mars prochain, qui oppose le Sénégal à la Guinée-Bissau, aura ‘’bel et bien lieu’’. Il annonce que la FSF travaille déjà d’arrache-pied à éviter toute propagation du Covid-2019 le jour de ce grand rassemblement.

Le match Sénégal vs Guinée-Bissau, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations Cameroun-2021, est prévu le 28 mars prochain au stade Lat-Dior de Thiès, dans un contexte d’épidémie du Covid-2019. Même si des cas ont été testés positifs au Sénégal, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) soutient que cela ne peut impacter négativement sur la rencontre entre Lions et Djurtus.

Selon Maitre Augustin Senghor, le match du 28 mars aura ‘’bel et bien lieu’’ à Thiès et ne se jouera pas à huis-clos. ‘’Le match contre la Guinée-Bissau aura lieu à date échue. Aujourd’hui (hier), nous avons reçu une équipe de la Confédération africaine de football (Caf). Donc, je puis vous rassurer qu’aucune menace ne plane sur l’affiche Sénégal-Guinée Bissau du 28 mars prochain’’, confie le président de la FSF à ‘’EnQuête’’, dans les coulisses du stade Lat-Dior qu’il a visité hier.

Avec la propagation du Covid-19 à travers le monde, des compétitions ont été annulées, notamment la première édition de la Ligue africaine de basketball (Bal - Basketball African League) organisée par la Fiba, avec le soutien de la NBA Afrique, et qui devait démarrer le 13 mars au Sénégal. Cependant, le président de la FSF précise que, pour cette compétition, la décision émane des instances continentales du basket-ball.

Ainsi, rappelle-t-il que, pour le match Sénégal – Guinée-Bissau, l’équipe médicale de la FSF travaille à circonscrire les risques de propagation au Covid-19. ‘’Nous sommes dans un État organisé. Il y a des autorités qui sont compétentes dans ce domaine. Il ne faudrait pas qu’on aille en ordre dispersé. Il faudrait qu’on se mette derrière nos autorités. C’est au ministre de la Santé et celui des Sports d’évaluer, au fur et à mesure, l’évolution de cette épidémie (...). Mais nous commençons à anticiper. Nous avons instruit le président de la commission médicale de la fédération de travailler sur cela. Dans le schéma de préparation du match, des dispositions particulières seront prises à l’entrée du stade, avec des produits suffisants et des outils nécessaires pour éviter que ça soit un lieu de propagation du virus’’, explique Me Augustin Senghor, au terme d’une visite au stade Lat-Dior.

Sadio pourra présenter son Ballon d’or

Après son sacre au pays des Pharaons, l’attaquant des Lions, Sadio Mané, devait présenter son Ballon d’or aux Sénégalais. Ce rendez-vous avec la nation a été annulé par la suite. Il pourra communier avec son peuple le 28 mars prochain, lors du match Sénégal vs Guinée-Bissau, si l’on en croit au patron du football sénégalais. ‘’Les Sénégalais avaient raté le coche, la dernière fois, parce qu’il n’avait pas pu venir. Mais, certainement, il doit venir pour le match. Nous lui proposons de venir avec son Ballon d’or pour le présenter au public, en attendant qu’une cérémonie spéciale puisse être organisée. Je pense qu’il n’y a pas de meilleur moment’’, annonce Me Augustin Senghor, par ailleurs Maire de la commune de Gorée.

GAUSTIN DIATTA (THIES)