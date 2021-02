Le Sénégal abrite le tournoi de qualification à la Can U17 de la Zone A de l’Union des fédérations ouest-africaines (Ufoa) de football, qui se tient du 5 au 13 février 2021 à Thiès. Les Lionceaux sont logés dans la poule A avec la Gambie et la Mauritanie.

La Zone A de l’Union des fédérations ouest-africaines (Ufoa) de football va démarrer son tournoi de qualification à la Can des moins de 17 ans, ce vendredi. La compétition, qui se tiendra au stade Lat Dior de Thiès, du 5 au 13 février, oppose six équipes : le Sénégal pays organisateur, le Mali, la Mauritanie, la Gambie, la Sierra Leone et la Guinée-Bissau. Elles sont réparties en deux poules de trois.

Le Sénégal attendu dans le groupe A

Le groupe A est composé du Sénégal et de ses deux voisins, la Gambie et la Mauritanie. Les Lionceaux font office de favoris, du fait qu’ils évoluent à domicile et de leur statut de mondialiste de la dernière édition de la Coupe du monde U17. Lors de leur première participation en 2019, au Brésil, les cadets sénégalais avaient atteint les huitièmes de finale où ils avaient été éliminés par l’Espagne (2-1). Ils avaient réussi à sortir de leur poule (D) en occupant la 2e place (6 pts), derrière le Japon (1er, 7 pts), mais devant les Pays-Bas (3e, 3 pts) que les poulains de Malick Dafe ont corrigé (3-1), lors de leur 2e sortie, et les Etats-Unis (4e, 1 pt), qu’ils ont étrillés d’entrée (4-1).

L’objectif, pour le Sénégal, qui avait pris part à la dernière édition de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans, il y deux ans, est d’être présent à la phase finale de cette compétition pour la 3e fois. La première participation de la sélection cadette remonte à 2011. ‘’On n’a pas d’autre choix que de gagner tous nos matchs. Nous avons l’objectif de repartir en Afrique, surtout qu’on a fait une bonne préparation de trois mois’’, a indiqué le sélectionneur national, après le tirage au sort effectué à Thiès, mardi dernier. Le Sénégal va livrer deux derbies qui s’annoncent déjà épiques. Et Malick Dafe le sait. ‘’On va se préparer, dit-il, pour accéder à la phase de poules. Cela ne sera jamais facile contre la Gambie. Il faut se concentrer et essayer de gagner tous nos matchs’’. La Gambie connait bien la Can U17 pour l’avoir remportée à deux reprises (2005 et 2009). Les Babies Scorpions ne sont plus retournés à la Can depuis l’édition de 2011. Ils se donneront à fond pour y être cette fois, après neuf ans d’absence.

La Mauritanie, qui n’a jamais participé à une Can de cette catégorie, mettra à profit toutes ses ressources pour essayera de jouer les trouble-fêtes dans la poule A.

Le Mali, favori du groupe B

Le groupe B est constitué de la Sierra Leone, de la Guinée-Bissau et du Mali. Les Aiglons sont logiquement favoris de cette poule, vainqueurs deux fois d’affilée (2015 et 2017) de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans, les jeunes Maliens avaient manqué la dernière édition en Tanzanie, en 2019. Ils éviteront donc une 2e absence successive et devraient faire respecter la hiérarchie en phase de poules. Leur principal challenger est la Sierra Leone. Les cadets sierra-léonais courent derrière une qualification à la Can de leur catégorie depuis dix-huit ans. Leur dernière participation remonte à 2003, en Swaziland (actuel Eswatini) où ils avaient été battus en finale par le Cameroun.

La Guinée-Bissau, quant à elle, ne se privera pas de bousculer la hiérarchie, quand l’occasion se présentera.

Les deux premières équipes de chaque poule joueront les demi-finales et les finalistes du tournoi seront les représentants de la zone A de l’Union des fédérations ouest-africaines (Ufoa) de football à la phase finale de la Can des U17 prévue au Maroc en mars prochain.

LOUIS GEORGES DIATTA