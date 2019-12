L’équipe du Sénégal est logée dans la poule B des éliminatoires de l’Afrobasket masculin 2021, dont le tirage au sort a été effectué à Kigali, Rwanda, ce vendredi. Les Lions vont en découdre avec l’Angola et le Mozambique. La quatrième équipe du groupe sera le vainqueur de la zone 5 de la phase de pré-qualification.

Le tirage au sort des éliminatoires de l’Afrobasket masculin 2021 s’est déroulé à la Kigali Arena du Rwanda, ce vendredi. L’équipe du Sénégal, classée 3e lors de la précédente édition, il y a quatre ans (2017), est logée dans la poule B, en compagnie de l’Angola et du Mozambique. La quatrième équipe qui va compléter le groupe sera le vainqueur du tournoi de pré-qualification de la zone 5. Celui-ci mettra aux prises cinq sélections : Érythrée, Kenya, Somalie, Soudan du Sud et Tanzanie.

Vingt équipes, réparties en cinq groupes de quatre vont prendre part au dernier tour qualificatif à la 30e édition du Championnat d’Afrique des nations de basket Rwanda-2021. Dans chaque poule, les équipes disputeront deux tournois qui se dérouleront lors des trois fenêtres internationales, dont les lieux seront déterminés ultérieurement. Les groupes A, C et E joueront du 17 au 25 février 2020. Les poules B - celui du Sénégal - et D commenceront leur campagne lors de la fenêtre suivante, du 23 novembre au 1er décembre 2020. Tous les cinq groupes joueront ensuite lors de la dernière fenêtre qui se déroulera du 15 au 23 février 2021. Les trois meilleures équipes de chaque groupe, à l’issue de cette dernière étape, se qualifieront automatiquement pour l’Afrobasket-2021.

En attendant d’en savoir plus sur l’identité de son troisième adversaire du groupe B, le Sénégal connait très bien les deux autres, à savoir l’Angola et le Mozambique. Les Lions avaient déjà rencontré ces deux équipes, lors de l’Afrobasket-2017. La bande à Xan d’Almeida, coachée par le technicien espagnol Porfirio Fisac de Diego, a croisé les Mozambicains à la phase de poule (groupe B, à Dakar). Les Lions s’étaient imposés largement par 30 points d’écart (80-49), au stadium Marius Ndiaye. Leaders de la poule D, le Sénégal a hérité de l’Angola en quarts de finale, à Tunis. Mais, cette fois, l’opposition a été plus rude face aux Palancas Negras. Les Sénégalais ont remporté le duel avec un avantage de neuf unités (66-57). En demi-finales, l’équipe sénégalaise s’est heurtée à sa bête noire, le Nigeria, qui a mis fin (76-71) à son rêve de renouer avec le titre continental.

Une phase de pré-qualification est prévue à partir de janvier 2020. Ce tournoi sera disputé par sept zones réparties en cinq groupes. Les cinq vainqueurs de chaque groupe se qualifieront pour l’étape suivante où ils rejoindront les 15 équipes qui ont participé à l’Afrobasket-2017 au Sénégal et en Tunisie. Ce qui fera un total de 20 équipes pour la phase de qualification à Rwanda-2021. Les 15 équipes automatiquement qualifiées pour le dernier tour sont : l'Angola, le Cameroun, la République centrafricaine, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, l'Égypte, la Guinée, le Mali, le Maroc, le Mozambique, le Nigeria (finaliste malheureux), le Rwanda, le Sénégal, la Tunisie (tenante du titre) et l'Ouganda.

LES 5 GROUPES : Groupe A : Tunisie, République centrafricaine, Rd Congo, vainqueur des zones 6 et 7 Groupe B : Sénégal, Angola, Mozambique, vainqueur de la zone 5 Groupe C : Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée, vainqueur de la zone 4 Groupe D : Nigeria, Mali, Rwanda, vainqueur des zones 1 et 2 Groupe E : Maroc, Egypte, Ouganda, vainqueur de la zone 3

LOUIS GEORGES DIATTA