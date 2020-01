La Confédération africaine de football (Caf) a procédé au tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, hier, au Caire. L’équipe du Sénégal est logée dans la poule H, qu’elle partage avec le Congo, la Namibie et le Togo.

Les Lions connaissent leurs adversaires des éliminatoires de la Coupe du monde, Qatar 2022. Le Sénégal est logé dans la poule H en compagnie du Congo, de la Namibie et du Togo. Aliou Cissé et ses joueurs retrouvent les Diables Rouges du Congo, qu’ils ont déjà rencontrés et battus (2-0) dans le cadre de la première journée de la poule I des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations, Cameroun 2021. Sidy Sarr (25e) et Habib Diallo (27e) avaient marqué les buts sénégalais au stade Lat-Dior de Thiès, le 13 novembre 2019.

L’équipe namibienne est également une bonne connaissance des Lions. Leur dernière confrontation remonte aux éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations, Gabon 2017. Aliou Cissé et ses hommes s’étaient imposés à l’aller et au retour sur le même score (2-0). Le Sénégal s’était d’ailleurs qualifié à la Can 2017 en terminant premier de la poule K avec 18 points, devant le Burundi (2, 6 pts, -2), la Namibie (3e, 6 pts, -4) et le Niger (3e, 3 pts). Mais la Namibie reste un adversaire historique pour les Lions. C’est lors de leur victoire (5-0) à Windhoek que le Sénégal a décroché pour la première fois de son histoire son ticket qualificatif pour le Mondial 2002. Les Sénégalais avaient déjà battu les Warriors à Dakar sur la marque de 4 buts à 0, à l’aller.

Par contre le Sénégal garde encore un souvenir amer de sa dernière confrontation avec le Togo à cette compétition. Les Eperviers avaient éliminé les Lions lors des éliminatoires du Mondial 2006. Sheyi Adébayor et ses coéquipiers avaient battu la bande à El Hadj Diouf à l’aller (3-1), à Lomé, avant de décrocher le point du nul (2-2), au retour à Dakar. C’est d’ailleurs la seule participation du Togo à une phase finale de Coupe du monde.

Les champions d’Afrique algériens ont atterri dans le groupe A avec les Burkinabè, les Nigériens et les Djiboutiens. Les autres équipes ayant participé au Mondial 2018 ont été à peu près aussi bien loties. Les Tunisiens joueront contre les Zambiens, les Mauritaniens et les Equato-Guinéens (groupe B). Les Nigérians croiseront le fer dans le groupe C avec Cap-Vert, Centrafrique et Liberia. Le groupe F, avec l’Egypte, le Gabon, la Libye et l’Ouganda sera peut-être un des plus relevés. Les Marocains auront pour adversaires les Guinéens, les Bissau-Guinéens et les Soudanais (groupe I).

Les équipes classées premières de chaque poule disputeront l’ultime tour de qualifications pour le Mondial 2022, en matches aller et retour. A la fin, cinq sélections seulement représenteront l’Afrique au Qatar.

REACTIONS TIRAGE AU SORT MAYACINE MAR, DTN FSF ‘’C’est un groupe jouable’’ Le Directeur technique National de football du Sénégal, Mayacine Mar, s’est prononcé sur le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, effectué, ce mardi, au Caire. ‘’Nous sommes dans un groupe jouable avec la Namibie, le Togo et le Congo’’, a-t-il dit, sur le plateau de la RTS 1. ‘’Nous connaissons bien ces équipes car nous les avons croisées à plusieurs reprises’’, a-t-il ajouté, relevant la qualité qu’elle possède même si le Sénégal ne devrait pas avoir peur. ‘’Nous avons une équipe capable de passer cette phase’’, a soutenu le technicien, indiquant que le Sénégal est conscient de l’enjeu qui existe autour de cette compétition qu’elle a disputé en deux reprises (2002 et 2018). Pour rappel, les vainqueurs respectifs accéderont alors au troisième tour. Programmée pour le mois de novembre 2021, cette dernière étape opposera les dix vainqueurs de groupe, qui disputeront cinq confrontations en matchs aller-retour. Un tirage au sort, avec dans un premier pot les cinq meilleures nations au classement Fifa et dans l’autre les cinq moins bien classées, permettra de décider de ces cinq barrages entre les premiers de chaque groupe. Ces doubles confrontations permettront de déterminer les cinq qualifiés africains pour Qatar 2022. C’est en octobre 2020 que débuteront les éliminatoires. IGFM TOGO - ENTRAINEUR DES EPERVIERS Claude Le Roy veut croire aux surprises Claude Le Roy, le sélectionneur du Togo, veut croire aux chances de son équipe de se qualifier pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, même si le Sénégal reste le favori du groupe H qui comprend également le Congo et la Namibie. ‘’Il y a un grand favori logique, ils ont été finalistes de la Can, ils étaient à la Coupe du monde. Aliou Cissé est un remarquable entraîneur, ils ont celui que moi je considère aujourd’hui comme le meilleur joueur du monde, Sadio Mané’’, a dit le technicien français cité par des médias togolais. ‘’Bref, ils (les Lions du Sénégal) sont les favoris, mais les favoris sont faits pour être battus’’, a indiqué Claude Leroy, selon qui les Eperviers auraient pu tomber sur ‘’un groupe plus relevé’’. Leroy a rappelé avoir déjà dirigé les équipes du Sénégal et du Congo. ‘’Je crois bien les connaître, a-t-il dit. J’ai déjà joué contre la Namibie dans les éliminatoires de compétitions internationales. Le Sénégal est le grand favori du groupe, mais derrière, il va y avoir une bagarre’’. ‘’On sait qu’il n’y a qu’un seul qualifié par groupe. Mais sur six matches, il peut y avoir des surprises. Ça correspond presque au groupe de 2006, mais est-ce qu’il y a un présage dans ces choses ?’’, s’est-il interrogé en faisant référence à la qualification du Togo aux dépens du Sénégal pour le Mondial joué en Allemagne cette année-là. ‘’L’histoire ne se répète pas toujours. Quelques fois, elle bégaie. Espérons que ça bégaiera quelque peu pour le Togo’’, a conclu Claude Leroy. APS

La composition des poules Groupe A : Algérie, Burkina Faso, Niger, Djibouti Groupe B : Tunisie, Zambie, Mauritanie, Guinée équatoriale Groupe C : Nigeria, Cap-Vert, Centrafrique, Liberia Groupe D : Cameroun, Côte d’Ivoire, Mozambique, Malawi Groupe E : Mali, Ouganda, Kenya, Rwanda Groupe F : Egypte, Gabon, Libye, Angola Groupe G : Ghana, Afrique du Sud, Zimbabwe, Éthiopie Groupe H : Sénégal, Congo, Namibie, Togo Groupe I : Maroc, Guinée, Guinée-Bissau, Soudan Groupe J : RD Congo, Bénin, Madagascar, Tanzanie

LOUIS GEORGES DIATA