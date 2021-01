Le sélectionneur de l’équipe nationale de basket du Sénégal, Boniface Ndong, a fait appel à un meneur américain évoluant en Espagne, en la personne de Pierria Henry, pour renforcer ce secteur de jeu chez les Lions.

Le Sénégal peut compter sur Clevin Hannah, autre meneur américain jouant pour les Lions, mais "il était important de sécuriser’’ ce secteur, "en ayant sous la main un autre basketteur de très haut niveau pour pallier un forfait par blessure ou indisponibilité", a commenté le président de la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB), Babacar Ndiaye.

L’un ou l’autre de ces deux meneurs sera utilisé lors du tournoi de qualification pour l’Afrobasket 2021, prévu du 9 au 21 février à Yaoundé, au Cameroun, a précisé Me Babacar Ndiaye, selon qui la liste définitive des 12 joueurs convoqués pour ce tournoi de qualification sera publiée "dans une dizaine de jours". En attendant, le sélectionneur national a rendu publique mercredi une liste des 13 joueurs, dont deux basketteurs locaux, à savoir l’arrière Cheikh Bamba Diallo (AS Douanes) et l’ailier Pape Moustapha Diop (Dakar Université Club).

Le Sénégal a réussi un carton plein lors de la première fenêtre internationale des qualifications à Kigali (Rwanda), en battant le Kenya (92-54), le Mozambique (60-53) et l’Angola (66-51).