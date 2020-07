Un deuxième autopont a été ouvert hier sur la voie de dégagement nord. Sa construction s’accompagne de l’aménagement d’espaces verts et de détente.

Après l’autopont Keur-Gorgui, la voie de dégagement nord (VDN) en compte, depuis hier, un deuxième à hauteur du cimetière Saint-Lazare. L’ouvrage est un pont de type passage supérieur 2x2 voies sur 404 m. ‘’Nous sommes dans un type de conception-réalisation qui a été financé par la Société générale et l’Etat du Sénégal pour un montant de 18 000 000 d’euros. Nous avons commencé le projet de Saint-Lazare en août 2019 pour une durée de 12 mois. Nous sommes sur un volume de 4 207 mètres cubes, 829 tonnes armatures, 1 580 tonnes de charpente métallique’’ détaille la cheffe de la cellule de communication de l’Ageroute.

L’infrastructure est le résultat d’un partenariat public-privé entre la Banque publique d’investissement (BPI France), la Société générale, l’entreprise Matière Sénégal et l’Etat du Sénégal (avec l’Ageroute). En plus de la composante autopont, le programme comprend également un volet aménagement. ‘’Ces deux ouvrages (Keur Gorgui et Saint-Lazare) vont redonner à la VDN toutes ses caractéristiques et améliorer la fluidité du trafic. Il faut aussi ajouter que Matière Sénégal a fait un transfert de technologie, à travers la construction du métal qui n’était pas trop maitrisé au Sénégal et aussi pour la préfabrication des ouvrages en béton. Des entreprises locales ont été impliquées. Et l’ouverture de l’autopont Saint-Lazare va nous permettre de basculer tout le trafic sur le pont et faire la finalisation des aménagements au sol, les bretelles de raccordement et les aménagements paysagers pour finir le 30 septembre 2020’’, ajoute Awa Sarr.

Ainsi, plus de 16 000 mètres carrés d’allées piétonnes sont prévues, pour des espaces de détente avec l’installation de bancs publics (123 unités). Les terre-pleins centraux (plus de 43 000 mètres carrés) seront transformés en espaces verts et des aires sportives vont être mises en place avec 48 équipements.

En outre, pour pallier l’anarchie sur la VDN, des parcs de stationnement sont aussi prévus. Ce cachet esthétique du projet répond à l’amélioration du cadre de vie des Dakarois. Il s’agit d’intégrer l’infrastructure dans son environnement.

Au total, 300 emplois directs et 600 indirects ont vu le jour. Selon le ministre des Infrastructures, ‘’c’est un ouvrage extrêmement moderne, réalisé sur cette grande voie de circulation, qui va permettre, au-delà de l’amélioration de la mobilité, de faciliter l’écoulement de ce grand trafic. Il va permettre un gain de temps et améliorer de manière très sensible la fluidité de la circulation au niveau de la VDN.

Je pense que c’est à la fois un ouvrage intelligent et durable qui tient compte de l’environnement et participe à améliorer de manière très notable l’aménagement urbain. A terme, on pourra offrir une circulation sur 20 km, à partir des Parcelles-Assainies. Ce n’est pas un ouvrage seulement fait de béton, de fer et d’aluminium, mais il comprend un aménagement paysager qui permet de consolider le rayonnement de notre capitale’’.

L’autopont de Saint-Lazare fait partie d’un projet de construction de 18 autoponts et ponts au Sénégal (13 dans la région de Dakar et 5 dans les autres régions). ‘’Nous avons déjà procédé à l’ouverture du viaduc Diamalaye. Bientôt, le pont de Cambèrene sera finalisé. Cela nous permettra d’avoir un corridor important pour soulager grandement les maux que nous connaissons au niveau de la circulation de Dakar. Un pont au niveau du carrefour de Yoff est en cours de réalisation ; un autre est prévu à Keur Massar, au niveau du carrefour et trois autres sur l’avenue Bourguiba. Les allées Pape Guèye Fall et Khar Yallah sont inclues dans le programme. Compte tenu de la configuration de Dakar, on les fera en tenant compte des contraintes, parce que nous sommes en agglomération. Nous sommes obligés de faire les ponts l’un après l’autre, pour éviter de créer des bouchons à Dakar. Tout ceci va réduire les embouteillages et donc la pollution de l’air’’, ajoute le ministre Oumar Youm.

La construction d’autoponts et ponts au Sénégal bénéficie d’une enveloppe de 137 milliards de franc CFA.

EMMANUELLA MARAME FAYE