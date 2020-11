Emigration

Le Collège des jeunes du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR) est touché par la mort de tous ces jeunes tentés par l’émigration irrégulière. ‘’Cent quarante morts en une journée et plus de 200 morts en quelques jours. Voilà encore un drame qui plonge la jeunesse dans la tristesse et dans le désarroi’’, s’exclame-t-il dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’. ‘’Cette jeunesse sénégalaise dont la souffrance principalement est due à un chômage endémique et ses corollaires, n'a pourtant jamais baissé les bras.

Son premier mal résulte du manque d'écoute dont elle est victime auprès des décideurs et même des parents et autres acteurs qui ne faisaient que surfer sur des clichés présentant la jeunesse comme une faiblesse et non un atout pour le développement économique et social de tout Etat. Pendant des années, ne faisant pas l’effort d’écouter les jeunes, et encore moins de les comprendre, les gouvernants, les leaders et même les parents les ont toujours accusés de fainéantise et de geignardise’’, regrettent le président du collège, Alioune Badara Diongue.

Il est convaincu que ‘’les jeunes ont, depuis longtemps, dépassé ce point de non-retour, cette ligne qui détermine les frontières entre l’amour de vivre et l’amour de réussir. La jeunesse en est arrivée à un point où vivre ou mourir ne sont que des options et réussir une obligation’’. Mais ‘’malgré tout, le Collège des jeunes du CNCR, à travers son slogan, a longtemps porté le message pour inviter les jeunes à rester au pays ‘Rester ici, travailler ici et réussir ici’’’. Il pense qu’il y a encore de l’espoir. Ils ont d’ailleurs invité l’Etat ‘’à mettre sur pied des politiques d’accompagnement et d’insertion des jeunes dans les métiers agro-sylvo-pastoraux et halieutiques afin de leur permettre d’avoir des revenus décents’’.