Emigration

Vingt-cinq organisations, partenaires du projet Voix et leadership des femmes au Sénégal (VLF Sénégal) ont décidé d’unir leurs forces pour lutter contre l’émigration irrégulière. Un phénomène qui a occasionné, rappellent-elles, la disparition de plusieurs jeunes. Le communiqué évoque, en ce sens, l’accident qui a engendré la mort de 140 passagers à destination de l’Espagne, issus de plusieurs régions du Sénégal et de la sous-région dont la plupart étaient originaires du quartier Pikine de Saint-Louis.

Elles dénoncent, à cet effet, ‘’les stratégies mises en œuvre par les convoyeurs qui encouragent la pratique de l’émigration irrégulière’’. Pour les membres de ces organisations, cependant, ce fléau est exacerbé par les impacts négatifs de la pandémie de la Covid-19 sur le pouvoir d’achat de la population. Les partenaires au projet VLF-Sénégal comptent ainsi réitérer leur engagement à contribuer à la stabilité des ménages.

Ceci, indique la note, à travers l’amélioration des droits des femmes et des filles actrices de développement et pièce charnière d’un changement positif au sein des communautés. Le communiqué rappelle d’ailleurs que le projet VLF-Sénégal est mis en œuvre par le Centre d’études et de coopération internationale et financé par le gouvernement du Canada par l’entremise d’affaires mondiales.

La mission, renseigne-t-on, est d’améliorer l’existence des femmes et des jeunes filles, et l’égalité des sexes au Sénégal. Le projet appelle en ce sens à une mobilisation accrue des organisations de la société civile des femmes pour faire face aux causes de l’émigration irrégulière.