Le délégué général à la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide (Der) a annoncé, hier, qu’une enveloppe de 100 milliards F CFA va servir à financer 14 000 initiatives entrepreneuriales pour la création de 154 000 emplois pour les jeunes et des femmes sur l’ensemble de territoire national, avec 60 % dédiés aux femmes.

La Semaine mondiale de l’entrepreneuriat est célébrée à Dakar et un peu partout au Sénégal, à savoir Kaolack, Ziguinchor, Saint-Louis, Thiès, Diourbel, Kolda, etc. C’est en partenariat avec les Alliances françaises et le Réseau des chambres de commerce, de métiers et des centres de formation professionnelle technique. Elle a réuni, à la place du Souvenir africain, les différentes parties prenantes concernées par la promotion et le développement autour du thème ‘’Cycle de vie de l’entrepreneur’’. C’était hier.

Le délégué général à la délégation de l’entrepreneuriat rapide (Der), Pape Amadou Sarr annonce qu’avec ses collaborateurs, ils ont pu négocier un financement de 100 milliards F CFA, avec la Banque africaine de développement, l’Agence française de développement, avec l’Etat du Sénégal, pour accompagner 14 000 initiatives entrepreneuriales pour la création de 154 000 emplois pour les jeunes et des femmes sur l’ensemble de territoire national, avec 60 % dédié aux femmes. Ce, à partir du 1er décembre.

Par ailleurs, pour offrir aux jeunes candidats à l’émigration irrégulière d’autres perspectives, la Der a décidé de les financer. Elle compte ainsi s’investir à Mbour, Joal, Saint-Louis, Tambacounda et Kédougou, entre autres, pour soutenir les jeunes. En attendant, Pape Amadou Sarr leur demande de croire en eux, de rester au pays. Il leur assure que l’Etat va les accompagner, les former, renforcer leurs capacités, leur donner des ressources financières pour développer leur projet entrepreneurial.

D’ailleurs, des partenaires européens et américains de la Der ont mis sur la table 2 millions de dollars au profit d’entreprises sénégalaises soutenues par la délégation. Le patron de la Der encourage les jeunes à avoir des idées de projet, à croire en eux. ‘’Il y a beaucoup d’amalgames sur cette question de l’émigration irrégulière. Des gens font le lien évident entre le départ et le besoin d’emploi. Moi, je ne le ferai pas. Nous avons financé des jeunes à hauteur de 5 millions F CFA et qui ont vendu leur fonds de commerce pour prendre les pirogues. Un jeune qui veut partir, qui a le désir d’aller voir ailleurs, nul ne peut le retenir. Il faut que l’on soit responsable et raisonnable, et dire les choses telles quelles. On présente, certes, nos condoléances aux familles éplorées, mais c’est de leur responsabilité de partir de façon frauduleuse, en ne respectant pas les règles de frontières, les lois de pays amis. Que ces personnes, une fois sur place, soient menottées, mises dans des conditions difficiles, rapatriées, c’est de leur responsabilité et de celle de leur famille. C’est à nous, parents, époux, femmes et jeunes de conscientiser nos jeunes en leur disant le développement, ça se fait ici’’, a dit M. Sarr.

60 milliards accordés à des entrepreneurs, depuis deux ans

Concernant la célébration de la Semaine entrepreneuriale, la directrice exécutive de Jokkolabs, Fatoumata Niang Niox, signale que des actions de plaidoyer seront menées autour de l’entrepreneuriat, pour faire sa promotion et accompagner les jeunes à avoir cette culture entrepreneuriale, tout au long de la semaine. Un moment, pour eux, de revisiter toutes les étapes clés autour de l’entrepreneuriat. ‘’Nous voulons un schéma complet en termes d’orientation, d’accompagnement, mais également de financement. Donner confiance aux entrepreneurs, permettre aux jeunes d’oser entreprendre‘’, souligne-t-elle.

Ce qu’elle considère comme une alternative au chômage, à l’émigration irrégulière de ces jeunes. D’où l’importance, selon elle, de la tenue d’un modèle inclusif où toutes les parties prenantes en termes d’orientation et de financement sont présentes, afin de dévoiler leur catalogue de formation, leur possibilité d’accompagnement par un financement, une incubation technique. Monsieur Sarr dit que ‘’la Der a financé, au cours de ces deux dernières années, 60 milliards F CFA aux entrepreneurs sénégalais, hommes et femmes, jeunes âgés de 18 à 40 ans, sur l’ensemble du territoire national.

Un choix d’accompagner des entreprises, à peu près une soixantaine, qui sont dans le secteur de l’économie numérique, à hauteur de 3 milliards F CFA. ‘’Nous croyons en la capacité de transformation du digital sur tous les secteurs, que ça soit l’agriculture, l’élevage, la pêche et la transformation. C’est quelque chose que nous allons continuer à faire, avec le fonds de soutien au numérique mis en place’’, dit-il.

AIDA DIENE