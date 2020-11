Barthélémy Dias ‘’Cet accord de pêche est un contrat immoral’’ ‘’On ne peut pas accepter que face à un deuil national, le gouvernement oppose un silence complice. Ce gouvernement, avec à sa tête le président Macky Sall, est le seul et unique responsable de cette situation. Si le président n’avait pas bradé les ressources halieutiques du peuple, ces pêcheurs seraient en train de vivre de leur activité, au lieu de convoyer des migrants. Aussi, on a le droit de savoir ce que le président compte faire des 39 milliards que l’Union européenne a offerts pour lutter contre l’émigration clandestine. Sachez que le Sénégal a perdu bien plus que 480 jeunes. Les 480 ont été enregistrés en une semaine. Donc, imaginez le décompte pour un mois. Ces jeunes-là n’ont rien fait. C’est au gouvernement de prendre ses responsabilités. Cet accord de pêche est un contrat immoral. A qui la faute ? Qui a vendu la mer et le poisson ? Que les chefs religieux, les leaders d’opinion raisonnent Macky Sall. Le Sénégal s’apprête à produire du pétrole et du gaz. Pourtant, on ne note aucun transfert de technologie, ni d’usine de transformation dans ce pays. Comment demander aux jeunes de rester ? On reste dans un pays dans lequel on peut vivre et non dans un pays où le seul avenir qu’on a est de mourir la bouche ouverte. La priorité, ce n’était pas le Ter (NDLR : Train express régional) car Macky Sall, avec son Ter, a mis notre avenir par terre.’’