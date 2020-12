Le Pôle jeune pour le suivi des politiques économiques et sociales au Sénégal s’est, dans un communiqué, penché sur la situation de l'emploi des jeunes au Sénégal. La structure a, dans ce cadre, regretté la recrudescence du phénomène de l’émigration irrégulière, avec son lot de pertes en vies humaines, dont la majorité des victimes est constituée de jeunes. Le pôle invite, à cet effet, ‘’la population juvénile du Sénégal à croire en sa potentialité et capacité à mettre en pratique des initiatives innovantes pour développer des entreprises viables dans le pays’’.

Dans le même sillage, les membres du Pôle jeune interpellent l’Etat du Sénégal pour la mise en place des mécanismes favorables au développement de PME et PMI adaptés au contexte socioculturel et économique du Sénégal. Ils exhortent d’ailleurs le gouvernement à accorder une plus grande importance au nouvel organe pour l’emploi et l’insertion des jeunes. Il engage, à ce propos, l’Etat du Sénégal à la mise en pratique de mesures et politiques qui accompagnent et facilitent la transition de l’économie informelle à une économie formelle.

‘’Dans cette dynamique, le Pôle jeune encourage de larges concertations pour la recherche d’un consensus en vue de parvenir à une structure efficace et efficiente, avec la mise en place d’un organe représentatif qui constitue un laboratoire de production de données statiques fiables sur l’emploi des jeunes et qui donne aux parties prenantes des orientations politiques qui répondent aux réalités culturelles et économiques du Sénégal’’, lit-on dans le communiqué.