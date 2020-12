La problématique de l’emploi des jeunes est devenue un des sujets favoris, dans les débats des Sénégalais, ces derniers mois. Dans ce contexte marqué par la déperdition professionnelle des jeunes du pays, les institutions ayant pour mission d’accompagner la jeunesse dans l’obtention de leur premier emploi sont interpellées tous azimuts. Ainsi, l’Agence nationale pour la promotion et l’emploi des jeunes (ANPEJ) cherche à assurer son repositionnement stratégique dans ce climat de plus en plus hostile.

Trois jours de conclave ont suffi à l’équipe de l’ANPEJ pour déterminer les voies par lesquelles passer pour arriver à repositionner stratégiquement leur institution dans le monde de l’emploi des jeunes. ‘’Vous le savez tous, depuis un certain temps, nous avons constaté une recrudescence de l'émigration clandestine qui est un gros problème et qui impacte négativement sur la jeunesse sénégalaise et la jeunesse de tous les autres pays en Afrique. Et nous pensons que l'ANPEJ, étant une structure dédiée à la promotion de l'emploi des jeunes, devrait un peu réfléchir encore pour voir comment se repositionner encore et mieux articuler ses interventions pour la réussite de sa mission d'accompagnement de la jeunesse du Sénégal. C'est l'objet de ce séminaire que nous avons tenu pendant ces deux jours’’, a indiqué Abdoulaye Timbo.

Selon le président du Conseil de surveillance de l’ANPEJ, les recommandations qui sont sorties de cet atelier devront permettre de poursuivre vers le début de l'année 2021, de redonner une nouvelle démarche dans l'accompagnement des jeunes au niveau du Sénégal, mais aussi un repositionnement stratégique de l'ANPEJ pour l'exécution de sa mission pour l'intérêt de la jeunesse sénégalaise.

En effet, à l’issue de ces travaux d’atelier clôturés à Saly Portudal, des recommandations fortes ont été faites et vont faire l’objet d’un document de synthèse, qui sera la base de la nouvelle orientation stratégique de l’agence. Pour le PCS, ‘’ce n'est pas parce que nous avons constaté ou diagnostiqué une défaillance quelconque, mais c'est parce que nous avons senti qu’au regard de l'environnement actuel interne et externe de l'ANPEJ, de l'environnement même de toutes les interventions au niveau de la cible jeune, il était important que l'ANPEJ se repositionne pour essayer de réfléchir sur une nouvelle démarche et, en conséquence, essayer de voir les outils nécessaires pour pouvoir réussir sa mission’’.

