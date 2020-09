Emplois banque 

Les emplois du système bancaire ont progressé en rythme annuel de 9,8 %, pour s’établir à 35 903,1 milliards F CFA, à fin 2019. C’est ce que révèle le rapport annuel 2019 de la Commission bancaire de l’Union monétaire ouest-africaine (Umoa) rendu public avant-hier.

‘’Leur structure reste dominée par les crédits à la clientèle à hauteur de 63,8 % et les titres de placement pour 22,8 %, tandis que les parts des immobilisations financières, des autres immobilisations et de divers emplois se situent respectivement à 0,7 %, 9,5 % et 3,2 %’’, renseigne le document.

Le rapport indique également que les titres de placement se situent à 8 198,0 milliards à fin 2019, en augmentation, en rythme annuel, de 932,2 milliards (+12,8 %). ‘’Les immobilisations financières affichent 233,7 milliards à fin 2019, en hausse, en rythme annuel, de 20,6 milliards (+9,7 %). Les autres immobilisations s’établissent à 3 401,8 milliards à fin 2019, en progression, en variation annuelle, de 235,7 milliards (+7,4 %). S’agissant des divers emplois, ils affichent 1 145,6 milliards, en baisse de 4,6 % d’une année à l’autre’’, renchérit la même source.